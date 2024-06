En direct

19:06 - À Vénissieux, quels peuvent être les reports du vote Nupes ? Une autre interrogation qui entoure ces européennes sera celle du choix des électeurs de gauche après la dispersion de la Nupes. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Vénissieux, le binôme Nupes avait en effet glané 42,41% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Une percée à affiner avec les 54% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (48,78% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,32% pour Yannick Jadot, 3,45% pour Fabien Roussel et 1,44% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était élevé à 5,2% à Vénissieux, contre 17,01% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quels résultats pour la liste RN à Vénissieux lors des européennes ? Le nombre de bulletins de la liste RN portée par Jordan Bardella sera le principal enseignement localement pour ces élections du Parlement européen 2024. À Vénissieux, on peut souligner que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 22,02% lors du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 15,33% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce que laissent imaginer les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de dix points prévus en plus pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Tendance favorable à Hayer à Vénissieux ? Avec 15,33%, c'est un score trop étriqué qu'avait enregistré Marine Le Pen à Vénissieux au premier tour de l'élection présidentielle en 2022. La candidate était dépassée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 48,78% et 17,97% des bulletins exprimés. Le second round ne sera pas plus gagnant, Emmanuel Macron s'imposant avec 68,6% contre 31,4% pour Le Pen. Avec 17,68%, le RN sera distancé ensuite par les 42,41% du binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Vénissieux se tournera d'ailleurs encore vers un binôme LFI-PS-PC-EELV au second tour, vainqueur localement avec 65,01%.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Vénissieux Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut de nouveau sembler pertinent au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. 22,02% des voix s'étaient tournées vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, contre Nathalie Loiseau à 17,01% et Yannick Jadot à 12,15%. Le mouvement nationaliste avait dominé le scrutin avec 2171 électeurs de Vénissieux.

11:45 - Vénissieux : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Dans la commune de Vénissieux, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des européennes. Avec un pourcentage de 43% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 21,86%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des groupes démographiques essentiels. De plus, le taux de ménages propriétaires (33,99%) souligne l'importance des questions concernant l'habitat et l'urbanisation. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 678 euros/an, sont souvent symptomatiques d'une pression financière sur les foyers. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 27,03% et d'une population étrangère de 19,81% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 7,07% à Vénissieux, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - Vénissieux : la mobilisation des habitants aux élections européennes Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette agglomération ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 34,92% des personnes aptes à participer à une élection à Vénissieux s'étaient rendues dans l'isoloir, contre une participation de 28,15% lors des européennes de 2014. Assisterons-nous à une hausse de la participation des Français aux élections européennes, similaire au rebond constaté en 2019 ? À travers tout le pays, le premier tour des élections régionales 2021 a connu le taux de participation le plus faible jamais enregistré, atteignant 33,3%. À Vénissieux, 83,2% des votants avaient participé.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Vénissieux pour les européennes À Vénissieux, la participation sera incontestablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen. La situation géopolitique actuelle est capable de modifier les choix que feront les électeurs de Vénissieux. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 58,22% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, contre un taux de participation de 68,5% au premier tour, ce qui représentait 20 021 personnes. En comparaison, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 34,5% au premier tour et seulement 33,01% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Vénissieux ?