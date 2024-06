En direct

19:14 - À la Frette-sur-Seine, que vont trancher les supporters de la Nupes ? Une autre interrogation qui accompagne ces européennes sera celle du vote de gauche après la disparition de la Nupes. Lors du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait attiré 25,17% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait glané 4,42% à la Frette-sur-Seine, contre 26,25% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois de ceux de la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes et enfin du Parti communiste.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à la Frette-sur-Seine Si on compare le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 1 point à la Frette-sur-Seine. Mais celle-ci pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts donnant plutôt aux lepénistes une évolution de près de 10 points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. Assez pour s'attendre à près de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les enseignements des élections de 2022 Ce sont Emmanuel Macron avec 32,55% et Jean-Luc Mélenchon avec 20,83% qui obtenaient les meilleurs résultats au premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans à la Frette-sur-Seine. Marine Le Pen ne récoltait pour sa part que 16,38%. C'est finalement son rival qui finira victorieux à 66,96% contre 33,04% pour Le Pen au second tour dans la localité. Le RN sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 15,7%, alors que les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtiendront 32,80% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme LREM vainqueur localement.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau au sommet lors des dernières européennes Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble encore évident au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella ne finissait même pas aux deux premières places aux élections européennes de l'époque sur place. Le chef de file du RN achevait la campagne troisième, avec 15,58%, derrière Nathalie Loiseau avec 26,25% et Yannick Jadot avec 18,23%.

11:45 - L'avenir européen se dessine aussi à la Frette-sur-Seine La démographie et la situation socio-économique de la Frette-sur-Seine contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec une densité de population de 2300 hab par km² et 49,37% de population active, ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 8,39% pourrait avoir un effet sur les espérances des habitants en ce qui concerne les mesures européennes sur le travail. Le pourcentage important de cadres, atteignant 33,96%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 12,14% et d'une population étrangère de 8,36% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,39% à la Frette-sur-Seine, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

10:30 - La Frette-sur-Seine : étude du niveau d'abstention aux élections européennes Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? À travers tout le pays, le pic d'abstention a été observé durant le premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À la Frette-sur-Seine, 67,04% des votants n'avaient pas voté. Au fil des dernières années, les 4 674 habitants de cette localité ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 44,65% des inscrits sur les listes électorales de la Frette-sur-Seine. L'abstention était de 49,09% pour les européennes de 2014.

09:30 - Les européennes débutent à la Frette-sur-Seine : l'abstention en question À la Frette-sur-Seine, l'un des facteurs déterminants du scrutin européen sera à n'en pas douter le niveau d'abstention. Le conflit russo-ukrainien ainsi que son impact sur l'économie mondiale seraient de nature à ramener les électeurs de la Frette-sur-Seine vers les urnes. Il y a deux ans, pour le premier tour de la présidentielle, parmi les 3 098 personnes en âge de voter au sein de la ville, 80,25% avaient pris part au vote, contre une participation de 76,09% au second tour, c'est-à-dire 2 358 personnes. Pour comparer, dans la ville, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 52,84% au premier tour. Au second tour, 52,42% des votants ont exercé leur droit de vote.