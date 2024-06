En direct

19:06 - Quel candidat vont élire les électeurs de la gauche à Livry-Gargan ? L'autre interrogation qui accompagne ces élections européennes 2024 est celle du poids de la gauche après la rupture de la Nouvelle union populaire et sociale. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés à Livry-Gargan, le binôme Nupes avait en effet glané 33,2% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 41% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était élevé à 6,69% à Livry-Gargan, contre 19,46% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son niveau est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV et enfin du PCF.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Livry-Gargan pour le Rassemblement national ? A noter : Livry-Gargan fait partie des rares villes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 23,27% lors du vote européen et Marine Le Pen 19,45% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Déjà des tendances à retenir Avec 19,45%, c'est un résultat trop étriqué qu'avait fait Marine Le Pen à Livry-Gargan au premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. La cheffe du Rassemblement national était surclassée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 35,32% et 22,69% des suffrages. Le deuxième round de scrutin ne sera pas plus gagnant, Emmanuel Macron terminant à 63,06% contre 36,94% pour Le Pen. Au premier tour des législatives, Livry-Gargan, couverte par une seule circonscription, verra le binôme LFI-PS-PC-EELV l'emporter avec 33,20%, alors que le Rassemblement national sera distancé à 17,59%. Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le RN restant fantomatique localement.

12:45 - À Livry-Gargan, Jordan Bardella en première position lors des dernières élections européennes Se retourner sur le dernier test apparait de nouveau comme logique au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? 23,27% des suffrages s'étaient dirigés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, face à Nathalie Loiseau à 19,46% et Yannick Jadot à 12,25%. Le RN avait réuni ainsi 2213 habitants de Livry-Gargan passés par les urnes.

11:45 - Livry-Gargan : démographie, élections et perspectives d'avenir Les facteurs démographiques et socio-économiques de Livry-Gargan mettent en évidence des tendances nettes susceptibles d'impacter le résultat des européennes. Avec 40% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 12,65%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (73,87%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 9 068 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 22,01% et d'une population étrangère de 16,91% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Livry-Gargan mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 31,07% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Participation aux dernières européennes à Livry-Gargan : les chiffres clés Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette ville lors des scrutins européens passés ? Il y a cinq ans, lors des précédentes élections européennes, 9 878 électeurs de Livry-Gargan s'étaient rendus aux urnes (soit 44,47%), à comparer avec un taux de participation de 39,55% il y a dix ans. La participation des électeurs français aux européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% à 12 heures et déjà 43,29% à 17h.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Livry-Gargan À Livry-Gargan, l'une des grandes inconnues de ces élections européennes sera à n'en pas douter l'ampleur de la participation. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 40,19% au premier tour et seulement 40,17% au deuxième tour. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 22 252 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 65,77% étaient allés voter. La participation était de 72,83% au premier tour, c'est-à-dire 16 206 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle représentait 25% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.