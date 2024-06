En direct

19:07 - À Clichy-sous-Bois, quels reports de voix à gauche ce soir ? Après le résultat du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux arriveraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes sondagières. Mais il faut rappeler que Glucksmann avait atteint 7,53% à Clichy-sous-Bois, contre 16,24% pour la liste LREM lors des dernières européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui a fait long feu. Lors du premier tour des élections du Parlement à Clichy-sous-Bois, le binôme Nupes avait en effet cumulé 38,1% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 61% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à Clichy-sous-Bois, entre les 16,24% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 16,49% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 24,9% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national à Clichy-sous-Bois, un favori aux européennes ? Enseignement clé pour ce dimanche : Clichy-sous-Bois compte parmi les rares communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 22,66% lors du vote européen et Marine Le Pen 11,8% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Hayer à Clichy-sous-Bois ? Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 60,48% et Emmanuel Macron avec 16,49% qui avaient fini en tête du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans à Clichy-sous-Bois. Marine Le Pen n'affichait que 11,8%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 25,91% contre 74,09%. Les législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 9,14%, alors que les candidats Nupes réuniront 38,10% des voix. Ce ne sera pas mieux au second tour, le mouvement restant totalement à l'écart localement.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella au sommet lors des dernières élections européennes Les résultats de ce dimanche vont-ils répéter le verdict de 2019 ? C'est la liste Rassemblement national poussée par Bardella qui avait dominé les européennes il y a cinq ans à Clichy-sous-Bois, avec 22,66% des voix exprimées, soit 590 voix, devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 16,24% et Manon Aubry avec 12,98%.

11:45 - Clichy-sous-Bois : démographie, élections et stratégies politiques Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Clichy-sous-Bois se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 29 735 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 2 478 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (62,47 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Avec 10 687 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 37,37%, Clichy-sous-Bois est un exemple de multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 1901,71 €/mois, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 18,32%, annonçant une situation économique fragile. À Clichy-sous-Bois, où la jeunesse représente 49% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir collectif et florissant.

10:30 - Abstention aux élections européennes à Clichy-sous-Bois : facteurs et implications L'annonce des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type de scrutin. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12h et seulement 43% à 17h. Comment votent d'habitude les habitants de cette ville ? Cinq ans auparavant, pendant les précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 75,88% au sein de Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), contre une abstention de 78,62% en 2014.

09:30 - L'abstention aux européennes à Clichy-sous-Bois L'abstention sera immanquablement l'une des clés des européennes à Clichy-sous-Bois. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 51,66% des électeurs dans l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 41,76% au premier tour. Pour mémoire, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 75,67% au premier tour et seulement 74,54% au second tour. La baisse du pouvoir d'achat et ses répercussions sur le moral des Français sont de nature à inciter les habitants de Clichy-sous-Bois (93390) à s'intéresser plus fortement du scrutin.