19:15 - Quel score pour Raphaël Glucksmann à gauche au terme de ces européennes ? L'autre question qui accompagne ces européennes sera celle du poids de la gauche après la rupture de la Nupes. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes lors des législatives à Deshaies. Mais c'est bien un binôme de gauche, affilié Divers gauche, qui était en pôle position au premier tour, avec 67,77% des bulletins. La ville donnait encore l'avantage à la gauche au second tour.

17:08 - Que vont trancher les votants de Deshaies ? À Deshaies, on note que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 16,94% au terme du scrutin européen et Marine Le Pen 13,12% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que prédisent les sondages récents au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les habitants de Deshaies penchaient pour Emmanuel Macron il y a deux ans Marine Le Pen n'arrivait même pas dans les deux premiers dans la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, ne glanant que 13,12% contre 16,44% pour Emmanuel Macron et 56,71% pour Jean-Luc Mélenchon. Avec 60,51%, Marine Le Pen s'imposait, devant le locataire de l'Elysée à 39,49% au second tour. Avec 8,35%, le Rassemblement national sera distancé ensuite par les 67,77% du binôme Divers gauche au premier tour des législatives. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. La situation restera la même au second tour, le RN restant totalement à l'écart localement.

12:45 - 19,18% pour Nathalie Loiseau lors des dernières européennes à Deshaies Quel résulat était tombé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble encore une évidence au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Deshaies lors des dernières élections des eurodéputés, avec 19,18% des voix. La liste se plaçait devant celle de Jordan Bardella avec 16,94% dans la commune. Manon Aubry finissait troisième, avec 13,27%.

11:45 - Deshaies : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux A la mi-journée des élections européennes, Deshaies regorge de diversité et d'activités. Avec une population de 3 922 habitants répartis dans 3 255 logements, cette commune présente une densité de 132 habitants par km². L'existence de 606 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (61,97 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les citoyens, dont 17,74% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 17 069 euros/an, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 27,11%, synonyme d'une situation économique précaire. Deshaies manifeste la vitalité et les valeurs d'une Europe en mutation.

10:30 - Elections européennes passées à Deshaies : état des lieux de l'abstention Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des scrutins européens antérieurs ? Lors des précédentes européennes, 85,7% des personnes en âge de participer à une élection à Deshaies avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 88,8% en 2014. Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 au niveau du pays : le pourcentage d'abstention aux européennes représentait 49,9%.

09:30 - Participation à Deshaies : quelles perspectives pour les élections européennes ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des européennes à Deshaies ? Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 représentait 29,81% au premier tour et seulement 40,02% au deuxième tour. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 46,37% dans la commune, contre une participation de 44,25% au premier tour, soit 1 724 personnes. Pour rappel, au niveau national, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.