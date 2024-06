En direct

19:07 - Sur quel candidat vont se diriger les voix de la Nupes à Deuil-la-Barre ? Outre le résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sont donnés au coude-à-coude dans la soirée, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie il y a cinq ans aux européennes, s'était arrogée 27,02% à Deuil-la-Barre, contre 6,42% pour la liste de gauche à l'époque. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nupes, qui a déjà vécu. La réserve de voix apparaît comme importante : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Deuil-la-Barre, le binôme Nupes avait en effet obtenu 31,99% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 39% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Le RN favori à Deuil-la-Barre pour les européennes ? Le score en faveur du RN sera la clé du scrutin pour cette élection européenne 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. À Deuil-la-Barre, on note que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 14,24% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 12,6% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que prédisent les sondages récents au niveau du pays, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les électeurs de Deuil-la-Barre penchaient pour Emmanuel Macron il y a deux ans Avec 12,6%, c'est un résultat décevant qu'avait obtenu Marine Le Pen à Deuil-la-Barre au premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. La cheffe du Rassemblement national était surclassée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 32,78% et 29,25% des suffrages. C'est finalement son rival qui s'imposera avec 73,65% contre 26,35% pour Le Pen au deuxième round sur place. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 11,5%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 31,99% des voix. Ca n'ira pas mieux au second tour, le mouvement étant toujours aux abonnés absents localement.

12:45 - En 2019, des élections européennes pleines d'enseignements Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble de nouveau pertinent au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. À Deuil-la-Barre, les précédentes élections européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 27,02% des suffrages. La gagnante devançait la liste de Yannick Jadot avec 15,44% et Jordan Bardella avec 14,24%.

11:45 - Deuil-la-Barre et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Deuil-la-Barre regorge de diversité et d'activités. Avec ses 26,22% de cadres pour 22 510 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vigueur économique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 2 085 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 13 922 foyers fiscaux. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (30,39 %) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Deuil-la-Barre abrite une communauté diversifiée, avec ses 2 959 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2800,16 €/mois, la commune est à la recherche d'une économie équilibrée malgré les obstacles. À Deuil-la-Barre, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'inflation, rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : la situation à Deuil-la-Barre Afin de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune, il faut analyser les résultats des dernières élections. En 2019, pendant les européennes, 6 699 inscrits sur les listes électorales de Deuil-la-Barre (Val-d'Oise) avaient pris part au vote (soit 45,88%). Le taux de participation était de 38,48% il y a 10 ans. Ce scrutin européen verra-t-il une augmentation de la participation des électeurs français comme en 2019 où un rebond avait été observé ? A l'échelle nationale, les régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais enregistrée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Deuil-la-Barre, 73,51% des électeurs avaient voté.

09:30 - C'est l'heure de voter à Deuil-la-Barre : l'abstention au cœur des préoccupations L'un des facteurs principaux de ces élections européennes 2024 sera à n'en pas douter le niveau d'abstention à Deuil-la-Barre. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 32,56% des électeurs de la commune. Le taux d'abstention était de 26,35% au premier tour. En comparaison, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 54,87% au premier tour et seulement 54,12% au second tour. Les jeunes générations expriment souvent une indifférence pour les scrutins électoraux, cette situation peut-elle changer pour les européennes ?