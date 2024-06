En direct

19:08 - Qui va prendre avantage du score de la Nupes à Villetaneuse ? L'union des partis de gauche aux législatives faisant déjà partie du passé, que décideront ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Au cours du premier tour des législatives, en 2022 à Villetaneuse, le binôme Nupes avait en effet glané 63,24% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 6,93% à Villetaneuse, contre 14,76% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son niveau dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Que vont choisir les votants de Villetaneuse ? Le nombre de bulletins du Rassemblement national sera le grand sujet pour cette élection des députés européens, à l'échelle locale. On remarque que Villetaneuse compte parmi les quelques localités où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 13,02% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 8,68% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de 10 points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Quelques chiffres de 2022 à retenir pour ce dimanche Dans la ville de Villetaneuse, Marine Le Pen n'avait pas vraiment imposé ses idées lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Avec un timide 8,68%, la représentante de l'extrême droite était distancée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 65,39% et 15,98% des votes. Le second round de scrutin ne sera pas non plus victorieux pour elle, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 77,47% contre 22,53% pour Le Pen. Avec 8,39%, le RN sera devancé ensuite par les 63,24% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des législatives. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale vainqueur localement.

12:45 - En 2019, un précédent très instructif Les résultats de ce dimanche soir vont-ils concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Le podium des précédentes européennes à Villetaneuse était le suivant : la liste de Ian Brossat avec 13,32% des voix, en troisième position, distancée par la liste de Manon Aubry avec 13,74% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 14,76%, vainqueure ici même.

11:45 - Les défis socio-économiques de Villetaneuse et leurs implications électorales Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Villetaneuse est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 12 663 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 845 entreprises, Villetaneuse se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 46 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 3,65 % de 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les 3 512 résidents étrangers, représentant 26,14% de la population, favorisent cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 16 879 € par an, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 21,81%, révélant une situation économique tendue. À Villetaneuse, où les moins de 30 ans représentent 46% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir partagé et florissant.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Villetaneuse ? La participation des électeurs français aux élections européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? A l'échelle nationale, le premier tour des élections régionales 2021 a connu le taux de participation le plus faible jamais enregistré avec 33,3%. À Villetaneuse, 77,96% des électeurs avaient voté. Au cours des dernières années, les 12 752 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Au moment des dernières élections européennes, 1 779 personnes habilitées à voter à Villetaneuse avaient pris part au scrutin (soit 30,38%). La participation était de 20,01% en 2014.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux élections européennes à Villetaneuse À Villetaneuse, le niveau de participation constituera un critère clé de ce scrutin européen 2024. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 28,53% au premier tour et seulement 29,73% au deuxième tour. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 54,94% au sein de l'agglomération. Le taux de participation était de 66,77% au premier tour, ce qui représentait 4 008 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.