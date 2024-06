En direct

19:08 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Montmagny fait envie Une autre source de doute qui enveloppe ces européennes est celle du vote de gauche après l'éclatement de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives à Montmagny, le binôme Nupes avait en effet accumulé 41,68% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann s'était arrogé 6,14% à Montmagny, contre 22,1% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce soir...

17:08 - Quels résultats pour le RN lors des européennes à Montmagny ? À Montmagny, on note que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 18,65% lors du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 12,13% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que prédisent les sondages récents à l'échelle du pays, avec près de dix points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les votants de Montmagny penchaient pour Emmanuel Macron il y a deux ans Dans la ville de Montmagny, Marine Le Pen n'était pas arrivée à convaincre lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Avec un maigre 12,13%, elle était reléguée à l'arrière-plan par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 46,09% et 22,56% des votes. Le second round de scrutin ne lui permettra pas de revenir sur son adversaire, Emmanuel Macron finissant à 72,95% contre 27,05% pour Le Pen. Les élections législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui obtiendra 12,64%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV cumuleront 41,68% des voix. Montmagny optera d'ailleurs pour un binôme Nupes au second tour, vainqueur localement avec 62,36%.

12:45 - 22,1% pour Nathalie Loiseau il y a cinq ans à Montmagny Revenir cinq ans en arrière apparait encore une fois comme avisé au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Le podium des dernières européennes à Montmagny était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 22,1% des voix, suivie de la liste de Jordan Bardella avec 18,65% et Yannick Jadot avec 12,1%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à Montmagny A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Montmagny apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 14 775 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 1 160 entreprises démontrent une économie favorable. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (69,85 %) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Montmagny abrite une communauté diversifiée, avec ses 2 738 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 13,24%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 245 euros par an. À Montmagny, où les moins de 30 ans représentent 43% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir en communion.

10:30 - Montmagny : étude du niveau de participation aux précédentes élections européennes Au fil des rendez-vous électoraux passés, les 14 831 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Durant les élections européennes 2019, sur les 2 809 inscrits sur les listes électorales à Montmagny, 37,34% avaient participé à l'élection, contre un taux de participation de 29,64% il y a dix ans. Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12h et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes à Montmagny ? L'une des clés de ce scrutin européen sera sans nul doute l'abstention à Montmagny. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 36,5% au premier tour. Au deuxième tour, 37,08% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Montmagny pour les élections européennes ? Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 7 537 personnes en âge de voter dans la ville, 64,09% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 72,07% au premier tour, ce qui représentait 5 432 personnes. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c’était moins qu’en 2017.