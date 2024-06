En direct

19:06 - Quel score pour Glucksmann à gauche à la fin de ces élections européennes ? Outre le score du RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes ont été annoncés à quasi-égalité ce soir, selon les études sondagières publiées lors de la campagne. Mais on se souvient que Raphaël Glucksmann s'était arrogé 6,6% à Épinay-sur-Seine, contre 18,75% pour la liste LREM il y a cinq ans aux européennes. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Épinay-sur-Seine, le binôme Nupes avait en effet glané 47,6% des votes dans la localité. Une somme à compléter avec les 58% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Épinay-sur-Seine ? À Épinay-sur-Seine, on note que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 16,37% lors du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 9,62% au premier tour de la présidentielle. Cette situation tranche avec ce que laissent imaginer les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les habitants d'Épinay-sur-Seine penchaient pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 56,4% et Emmanuel Macron avec 18,98% qui avaient fini en tête du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans à Épinay-sur-Seine. Marine Le Pen n'arrivait à glaner que 9,62%. C'est finalement le président sortant qui terminera gagnant à 75,61% contre 24,39% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 10,38%, alors que les candidats Nupes obtiendront 47,60% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale vainqueur localement.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Nathalie Loiseau à Épinay-sur-Seine Regarder en arrière peut toujours sembler avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Nathalie Loiseau l'emportait à Épinay-sur-Seine lors des élections européennes à l'époque, avec 18,75%. La liste repoussait le RN de Jordan Bardella au second plan avec 16,37% des voix.

11:45 - Épinay-sur-Seine : quand les données démographiques façonnent les urnes Comment les électeurs d'Épinay-sur-Seine peuvent-ils impacter le résultat des européennes ? Le taux de chômage à 17,76% peut agir sur les espoirs des électeurs quant aux directives européennes sur le travail. Avec une densité de population de 12000 hab par km² et 45,88% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Un revenu moyen par foyer fiscal de 20 155 euros/an peut être caractéristique de disparités financières locales. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 25,42% et d'une population immigrée de 33,97% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, évalué à 8,03% à Épinay-sur-Seine, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

10:30 - Participation aux élections européennes à Épinay-sur-Seine : facteurs et implications Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas durant de ce type d'élection. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17 heures. Comment votent traditionnellement les électeurs de cette ville ? A l'occasion des précédentes européennes, le taux d'abstention s'élevait à 69,14% dans la commune d'Épinay-sur-Seine, contre un taux d'abstention de 75,64% en 2014.

09:30 - Les élections européennes à Épinay-sur-Seine sont lancées L'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera l'abstention à Épinay-sur-Seine. Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la présidentielle, parmi les 26 080 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 54,55% avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 64,54% au premier tour, c'est-à-dire 16 833 personnes. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 30,73% au premier tour. Au deuxième tour, 31,56% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Les populations des grandes et moyennes communes votent couramment moins que dans les petites, cet état de fait peut-il évoluer pour les européennes ?