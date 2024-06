En direct

19:08 - À Ducos, quelles sont les options de reports des voix Nupes ? L'autre interrogation de ces élections européennes est celle du choix des électeurs de gauche après l'explosion de la Nouvelle union populaire et sociale. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes lors des législatives à Ducos. On trouvait un candidat Régionaliste en tête au premier tour, avec 74,18% des bulletins. La gauche restait en retrait au second tour puisque c'est un candidat Régionaliste qui l'emportait.

17:08 - Que vont trancher les électeurs de Ducos ? Alors qu'on annonce dix points supplémentaires pour le RN au niveau national, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Ducos semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas progressé dans les bureaux de vote sur place. Confirmation à venir ?

15:02 - Quelques tendances de 2022 à analyser pour le scrutin de 2024 Avec 12,14%, c'est un score trop maigre qu'avait fait Marine Le Pen à Ducos au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. La candidate était distancée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 51,85% et 14,37% des votes. Marine Le Pen remportait finalement l'élection au second tour avec 64,17% contre 35,83% pour le chef de l'Etat sortant. Avec 1,95%, le RN sera distancé ensuite par les 74,18% du binôme Régionaliste au premier tour des législatives. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Nathalie Loiseau à Ducos Regarder en arrière peut de nouveau sembler évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Ducos lors des précédentes européennes, avec 17,14% des bulletins. La liste se plaçait devant celle de Manon Aubry avec 15,53% dans la localité. Jordan Bardella terminait troisième, avec 14,6%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Ducos : un regard sur la démographie locale Dans la commune de Ducos, une variété de données démographiques et socio-économiques influencent les résultats des élections européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,98% et une densité de population de 472 hab/km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (73,52%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 3 263 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (6,69%) et le nombre de résidences HLM (14,19% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Ducos mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,42% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Ducos : retour sur l'abstention aux dernières européennes Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. En 2019, lors des européennes, parmi les 1 886 personnes en âge de voter à Ducos, 85,17% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 89,53% il y a 10 ans. Cette élection européenne verra-t-elle une augmentation de l'abstention des électeurs français comme en 2009 où un record avait été enregistré avec 59,37% ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% le midi et seulement 43,29% à 17 heures.

09:30 - Participation à Ducos : que retenir des précédentes élections ? L'un des facteurs décisifs de ce scrutin européen sera indéniablement le niveau de participation à Ducos. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 représentait 24,49% au premier tour. Au second tour, 29,42% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Ducos ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 46,97% des votants de l'agglomération, contre un taux de participation de 48,92% au deuxième tour, soit 6 511 personnes. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour.