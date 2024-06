En direct

19:11 - Les suffrages de la Nupes scrutés L'autre question qui enveloppe ces élections européennes est celle du poids de la gauche après la dispersion de la Nupes. La Nupes était absente lors des législatives aux Trois-Îlets. C'est un binôme Régionaliste qui y prenait la première place au premier tour, avec 44,94% des voix. La gauche ne faisait pas mieux au second tour puisque c'est un candidat Régionaliste qui l'emportait.

17:08 - Quel verdict pour la liste Rassemblement national aux Trois-Îlets ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera déterminant localement pour ces élections européennes 2024. A noter : Les Trois-Îlets fait partie des quelques villes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 14,2% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 11,99% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives Avec 11,99%, c'est un trop faible résultat qu'avait fait Marine Le Pen aux Trois-Îlets au premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. La cheffe de file du RN était dépassée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 43,59% et 22,23% des voix. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 48,74% contre 51,26%. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 4,8%, alors que les candidats Régionaliste obtiendront 44,94% des voix. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - 19,26% pour Yannick Jadot lors des européennes 2019 aux Trois-Îlets Se retourner sur le dernier test semble aussi avisé au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? C'est Yannick Jadot qui l'emportait aux Trois-Îlets lors des précédentes élections pour le Parlement européen, avec 19,26% des bulletins. La liste surpassait celle de Nathalie Loiseau avec 18,81% dans la ville. Jordan Bardella terminait troisième, avec 14,2%.

11:45 - Les Trois-Îlets : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections En pleine campagne électorale européenne, Les Trois-Îlets se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 6 964 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 1 419 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 1 948 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (41,66 %) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. La population étrangère de 133 personnes (1,85%) favorise une richesse culturelle précieuse. Avec un salaire moyen mensuel net de 2572,58 euros/mois, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 22,14%, annonçant une situation économique en demi-teinte. Aux Trois-Îlets, les spécificités locales rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il aux Trois-Îlets ? Les élections européennes mobilisant moins que les autres élections, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17h. Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux passés. Il y a 5 ans, durant les précédentes élections européennes, sur les 1 208 personnes en âge de voter aux Trois-Îlets, 79,52% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 87,69% il y a 10 ans.

09:30 - Abstention aux Trois-Îlets : que retenir des précédentes élections ? Aux Trois-Îlets, l'abstention sera l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses retombées en matière énergétique et économique sont susceptibles de renforcer l'importance du scrutin aux yeux des habitants des Trois-Îlets. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 49,34% des personnes en âge de participer à une élection dans l'agglomération avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 49,5% au premier tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 25% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.