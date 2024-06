En direct

19:09 - À Rivière-Salée, le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à la loupe L'union de la gauche aux législatives ayant éclaté, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections européennes ? La Nupes était absente lors des dernières législatives à Rivière-Salée. On trouvait un candidat Régionaliste en pôle position au premier tour, avec 66,99% des votes. La gauche ne faisait pas mieux au second tour puisque c'est un candidat Régionaliste qui l'emportait.

17:08 - Quel score pour le RN à Rivière-Salée lors des européennes ? A l'échelle locale, le résultat de la liste Bardella aux européennes sera très instructif. À Rivière-Salée, on peut souligner que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 14,07% lors du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 12,2% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de dix points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les habitants de Rivière-Salée penchaient pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 55,92% et Emmanuel Macron avec 14,99% qui s'étaient imposés lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans à Rivière-Salée. Marine Le Pen n'arrivait quant à elle à glaner que 12,2%. C'est pourtant bien Marine Le Pen qui s'imposait, avec 62,68%, contre 37,32% au second tour pour le candidat LREM. Avec 2,67%, le Rassemblement national sera distancé par la suite par les 66,99% du binôme Régionaliste au premier tour des élections législatives. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - Nathalie Loiseau devant les autres lors des dernières élections européennes à Rivière-Salée Regarder en arrière semble aussi logique au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? À Rivière-Salée, les précédentes européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 18,59% des votes. Elle était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 14,07%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 12,9%.

11:45 - Rivière-Salée et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux En pleine campagne électorale européenne, Rivière-Salée se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 11 887 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 1 400 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la ville, 32 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 7,0 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives européennes, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. La population étrangère de 185 personnes (1,57%) apporte une richesse culturelle précieuse. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 141 €/an, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 21,99%, révélant une situation économique précaire. Finalement, à Rivière-Salée, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Rivière-Salée : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Au cours des consultations politiques antérieures, les 12 108 habitants de cette agglomération ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Pendant les dernières européennes, 1 358 personnes en capacité de participer à une élection à Rivière-Salée s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 13,48%), à comparer avec un taux de participation de 9,96% en 2014. Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à midi et seulement 43% à 17h.

09:30 - Participation à Rivière-Salée : les leçons des précédentes élections À Rivière-Salée, l'un des critères forts de ce scrutin européen sera indiscutablement le taux d'abstention. L'inflation pourrait inciter les citoyens de Rivière-Salée à ne pas rester chez eux. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 59,24% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux d'abstention était de 55,92% au second tour. En comparaison, à l'échelle de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.