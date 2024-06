En direct

19:06 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives au Lamentin convoité Après le score de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sembleraient au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les enquêtes d'intentions de vote publiées lors de la campagne. Mais il faut noter que Le candidat de gauche avait obtenu 7,83% au Lamentin, contre 15,87% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. La Nupes était absente lors des législatives au Lamentin. C'est pourtant un candidat de gauche, étiqueté Divers gauche, qui s'y imposait au premier tour, avec 64,93% des suffrages. Et c'est encore la gauche qui l'emportait au second tour.

17:08 - Pour le Rassemblement national, les sondages de Bardella scrutés au Lamentin Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella lors des européennes sera très instructif. Au Lamentin, on note que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 17,43% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 13,4% au premier tour de la présidentielle. Cette situation tranche avec ce que laissent imaginer les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les tendances de 2022 à avoir à l'esprit pour les européennes Chez les électeurs du Lamentin, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Avec un maigre 13,4%, la représentante du RN était battue par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 55,59% et 14,58% des voix. Marine Le Pen remportait finalement le scrutin au second tour avec 62,7% contre 37,3% pour Macron. Les élections législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 3,57%, alors que les candidats Divers gauche rassembleront 64,93% des voix. Le Lamentin se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Divers gauche au second tour, finalement vainqueur localement avec 53,52%.

12:45 - Jordan Bardella en tête lors des européennes 2019 au Lamentin Les résultats de ce soir vont-ils concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Le score de la liste du RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut au Lamentin, avec 17,43%. Le mouvement eurosceptique devançait Nathalie Loiseau à 15,87% et Manon Aubry à 14,64%.

11:45 - Le Lamentin et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Les caractéristiques démographiques et socio-économiques du Lamentin révèlent des tendances nettes qui pourraient avoir des répercussions sur les résultats des élections européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 18,61% et une densité de population de 642 hab par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (66,28%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 5 453 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (43,33%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, alors que le taux de salariés en CDD (14,28%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction au Lamentin mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,43% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Le Lamentin : la mobilisation des citoyens aux élections européennes Près de la moitié des Français n'ont pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de l'Hexagone : l'abstention aux européennes atteignait 49,9%. L'analyse des scrutins européens antérieurs permet de se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération. Il y a 5 ans, lors des précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 85,35% des électeurs du Lamentin (Martinique), contre une abstention de 91,1% en 2014.

09:30 - C'est le moment de voter au Lamentin pour les élections européennes Au Lamentin, le taux d'abstention sera incontestablement l'un des critères importants de ce scrutin européen. L'inflation et ses conséquences sur la vie des ménages pourraient entre autres de faire augmenter la participation au Lamentin (97232). Il y a 2 ans, pour le second tour de l'élection présidentielle, parmi les 27 390 personnes en âge de voter dans la ville, 46,93% étaient allées voter, à comparer avec un taux de participation de 45,74% au premier tour, ce qui représentait 12 528 personnes. En proportion, au niveau de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, c’était moins qu’en 2017.