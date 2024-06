En direct

19:08 - Quelles sont les options de reports pour le vote Nupes au François ? La gauche unie aux législatives étant déjà morte, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs lors de ces élections européennes ? Il n'y avait pas de candidat de la Nupes lors des législatives 2022 au François. C'est pourtant un candidat de gauche, affilié Divers gauche, qui y prenait la première place au premier tour, avec 70,72% des voix dans la commune. La ville donnait encore l'avantage à la gauche au second tour.

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN lors des européennes au François ? Au François, on note que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 18,64% à l'issue du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 14,07% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre les dernières européennes et les européennes 2024.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives au François Dans les bureaux de vote du François, Marine Le Pen n'était pas vraiment la bienvenue lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Avec 14,07%, la cheffe du RN était reléguée à l'arrière-plan par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 52,09% et 14,08% des suffrages. En démultipliant son score à 65,84%, Marine Le Pen remportait finalement l'élection, devant le locataire de l'Elysée à 34,16% au second tour. Les législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 3,94%, alors que les candidats Divers gauche rassembleront 70,72% des voix. Le François optera d'ailleurs pour un binôme Divers gauche au second tour, vainqueur localement avec 59,78%.

12:45 - Jordan Bardella au sommet lors des dernières élections européennes au François Le résultat de ce dimanche sera-t-il le même que l'équilibre de 2019 ? A l'époque, au François, la liste Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait remporté l'élection, récoltant 18,64% des votes face à Nathalie Loiseau à 18,28% et Manon Aubry à 12,93%.

11:45 - Analyse démographique et économique des élections européennes au François Au cœur de la campagne électorale européenne, Le François est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 15 996 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 1 745 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (58,86 %) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Avec 179 résidents étrangers, Le François se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 120 € par an, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 23,72%, synonyme d'une situation économique tendue. Le François manifeste la vivacité et les valeurs d'une Europe en pleine transformation.

10:30 - Le François : analyse du taux de participation aux précédentes européennes Afin de comprendre le vote des habitants de cette ville, il faut analyser les résultats des consultations politiques passées. En 2019, pendant les élections européennes, sur les 2 307 personnes en âge de voter au François, 85,44% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 87,33% pour le scrutin européen de 2014. Les élections européennes mobilisant moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle nationale, le pic d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,72%. Au François, 68,69% des habitants n'avaient pas participé.

09:30 - C'est l'heure de voter au François : la participation au cœur des préoccupations Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes au François, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Au deuxième tour de la présidentielle, parmi les 16 212 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 53,58% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 58,11% au premier tour. Pour comparer, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 78,97% au premier tour et seulement 74,37% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention au François cette année ? Les jeunes montrent couramment un désintérêt pour les scrutins électoraux, cette réalité peut-elle changer pour les européennes ?