En direct

19:09 - À Saint-Esprit, le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 scruté Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des législatives, elle a explosé en vol désormais, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes lors des législatives à Saint-Esprit. C'est un binôme Régionaliste qui l'emportait au premier tour, avec 79,02% des bulletins. La gauche ne faisait pas mieux au second tour puisque c'est un candidat Régionaliste qui l'emportait.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Saint-Esprit pour les candidats de Bardella ? Le nombre d'électeurs glanés par le Rassemblement national sera scruté à la loupe pour cette élection européenne, au niveau local, comme au niveau national. Alors qu'on annonce une dizaine de points de plus pour le RN au niveau du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Saint-Esprit semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas avancé dans les bureaux de vote locaux. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Vent favorable au RN à Saint-Esprit ? Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 12,86% contre 57,96% pour Jean-Luc Mélenchon. Elle retournera la tendance au second avec 66,71% contre 33,29% pour Macron. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 1,85% au premier tour, contre 79,02% pour le binôme Régionaliste. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les européennes à Saint-Esprit il y a cinq ans ? Qui s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière nous semble encore avisé au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. C'est la liste Rassemblement national poussée par Jordan Bardella qui s'était imposée aux européennes à l'époque à Saint-Esprit, avec 18,44% des suffrages exprimés (166 voix) devant la liste emmenée par François-Xavier Bellamy avec 16,89% qui avait elle-même devancé Nathalie Loiseau avec 14,22%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-Esprit Comment la population de Saint-Esprit peut-elle peser sur le résultat des élections européennes ? Avec 30% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 23,08%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2107,41 euros/mois, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (35,75%) et le nombre de résidences HLM (9,66% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Esprit mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 46,34% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Saint-Esprit : étude du taux de participation aux élections européennes Avec une participation qui continue de baisser lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 au niveau national : la participation aux élections européennes représentait 50%. Comment votent d'ordinaire les habitants de cette ville ? Au moment des dernières élections européennes, sur les 1 041 inscrits sur les listes électorales à Saint-Esprit, 14,04% avaient participé à l'élection, contre un taux de participation de 8,46% il y a 10 ans.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Saint-Esprit pour les européennes Ce 9 juin, lors des élections européennes à Saint-Esprit, qu'en sera-t-il de l'abstention ? L'inflation et ses conséquences sur le quotidien des Français seraient notamment susceptibles de renforcer l'engagement civique des électeurs de Saint-Esprit (97270). En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, 56,92% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient boudé les urnes, contre une abstention de 60,49% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 79,17% au premier tour. Au deuxième tour, 73,37% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote.