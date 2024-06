En direct

19:09 - Raphaël Glucksmann, nouveau patron de la gauche lors de ces élections européennes 2024 ? Outre le résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sont donnés à quasi-égalité ce soir, selon les enquêtes d'opinion. Mais on se souvient que Glucksmann avait atteint 5,93% à Arpajon, contre 24,02% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. Au cours du premier tour des législatives à Arpajon, le binôme Nupes avait en effet glané 31,48% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes et enfin du PCF. Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Arpajon, entre les 24,02% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 27,27% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 26,06% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quelle performance pour le Rassemblement national à Arpajon lors des européennes ? On remarque que Arpajon fait partie des quelques communes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 21,18% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 19,75% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Hayer à Arpajon ? La ville d'Arpajon avait offert à Marine Le Pen 19,75% lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient dépassé la candidate avec 27,27% et 25,94% des votes. Le deuxième round ne sera pas plus gagnant, Emmanuel Macron s'imposant avec 63,18% contre 36,82% pour Le Pen. Le Rassemblement national sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 14,36%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 31,48% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme LFI-PS-PC-EELV finalement vainqueur localement.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Nathalie Loiseau à Arpajon Regarder en arrière semble aussi logique au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Lors des élections des députés européens il y a cinq ans, la liste du Rassemblement national enregistrait 21,18% des voix. Le parti d'extrême droite n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui arrivait en première place avec 24,02%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Arpajon À Arpajon, les données démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influer sur les élections européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la commune, avec près de 39% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 11,95%. De plus, le taux de familles propriétaires (42,04%) met en relief le poids des problématiques relatives à l'habitat et à l'urbanisation. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (72,03%) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 2 827 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 14,84% et d'une population immigrée de 17,49% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Arpajon mettent en relief une diversité de qualifications, avec 29,44% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Arpajon : la mobilisation des citoyens aux élections européennes Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,26% le midi et déjà 43,29% à 17 heures. Pour se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des scrutins européens précédents. Cinq années plus tôt, lors des précédentes européennes, 51,88% des électeurs d'Arpajon avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 59,6% lors des européennes de 2014.

09:30 - Quelle sera la participation aux européennes à Arpajon ? Ce dimanche, lors des européennes à Arpajon, qu'en sera-t-il de la participation ? La situation géopolitique actuelle et ses retombées sur l'économie mondiale pourraient pousser les citoyens d'Arpajon (91290) à ne pas rester chez eux. Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 67,48% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 73,02% au premier tour, c'est-à-dire 4 460 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, moins qu'en 2017.