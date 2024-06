En direct

19:07 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Trappes scrutés à gauche En plus du résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes menée par Raphaël Glucksmann. Les deux arriveraient dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais on se rappelle que Glucksmann s'était arrogé 5,18% à Trappes, contre 13,79% pour la liste LREM il y a cinq ans aux européennes. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui est déjà morte malgré sa percée lors des dernières élections législatives. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement à Trappes, le binôme Nupes avait en effet réuni 55,23% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 62% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par la liste LFI de Manon Aubry (9,31% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (6,26% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (4,38% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Sur qui vont se transférer les supporters de droite à Trappes ? Le nombre d'électeurs séduits par la liste de Jordan Bardella sera la clé du scrutin à l'échelle locale pour cette élection du Parlement européen. À Trappes, on remarque que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 15,64% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 10,75% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce que laissent imaginer les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position lors de la dernière présidentielle à Trappes Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 60,61% et Emmanuel Macron avec 16,6% qui avaient fini en tête du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022 à Trappes. Marine Le Pen ne s'arrogeait pour sa part que 10,75%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 25,9% contre 74,1%. Avec 10,17%, le Rassemblement national sera distancé ensuite par les 55,23% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme LFI-PS-PC-EELV finalement vainqueur localement.

12:45 - À Trappes, Benoît Hamon sur la première marche il y a cinq ans Quel verdict était tombé lors des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait encore une fois comme évident au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. Avec un score de 15,64%, Jordan Bardella avait été devancé lors des européennes à l'époque par la liste portée par Benoît Hamon avec 25,9% des voix.

11:45 - Les données démographiques de Trappes révèlent les tendances électorales A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Trappes fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 33 717 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 2 526 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 17 959 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (67,48 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. La population étrangère de 7 748 personnes (23,18%) apporte une richesse culturelle inestimable. Avec un salaire moyen mensuel net de 2096,48 euros/mois, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,13%, révélant une situation économique précaire. À Trappes, où la jeunesse équivaut à 47% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.

10:30 - Trappes : quel était le taux d'abstention aux précédentes élections européennes ? L'observation des derniers rendez-vous électoraux permet de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette agglomération. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes élections européennes, parmi les 5 034 inscrits sur les listes électorales à Trappes, 63,55% étaient restés chez eux, contre une abstention de 74,32% pour le scrutin européen de 2014. Les élections européennes mobilisant moins que les autres élections, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau du pays tout entier, le plus haut taux d'abstention a été constaté à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,72%. À Trappes, 77,34% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Trappes : l'abstention en question À Trappes, la participation constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 62,96% au premier tour. Au deuxième tour, 60,61% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 14 343 personnes en âge de voter au sein de la commune, 28,25% étaient restées chez elles, contre une abstention de 41,31% au second tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.