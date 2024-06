En direct

19:07 - Que vont trancher les électeurs de la gauche à Saint-Ouen-l'Aumône ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, avait atteint 7,11% à Saint-Ouen-l'Aumône, contre 21,76% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux aujourd'hui selon les enquêtes d'opinion établies lors de la campagne. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a déjà vécu. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Saint-Ouen-l'Aumône, le binôme Nupes avait en effet obtenu 35,53% des votes dans la localité. Une somme à compléter avec les 43% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Saint-Ouen-l'Aumône avant les européennes ? À Saint-Ouen-l'Aumône, on peut souligner que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 20,85% à l'issue du rendez-vous européen et Marine Le Pen 17,28% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de dix points prévus en plus pour le RN entre les européennes 2019 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les électeurs de Saint-Ouen-l'Aumône plutôt pour Macron il y a deux ans Marine Le Pen n'a pas réussi à convaincre dans la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, ne récoltant que 17,28% contre 24,41% pour Emmanuel Macron et 38,88% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 32,81% contre 67,19%. Avec 16,59%, le Rassemblement national sera devancé par la suite par les 35,53% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des législatives. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Le RN restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des dernières élections européennes Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière peut de nouveau sembler évident au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. À Saint-Ouen-l'Aumône, les précédentes européennes offraient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 21,76% des bulletins. La gagnante devançait la liste de Jordan Bardella avec 20,85% et Yannick Jadot avec 11,44%.

11:45 - Saint-Ouen-l'Aumône : démographie, élections et perspectives d'avenir Comment la population de Saint-Ouen-l'Aumône peut-elle peser sur le résultat des européennes ? Avec un pourcentage de 42% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 11,5%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des segments clés. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (47,36%) souligne le poids des questions concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Le taux de familles possédant au moins une automobile (77,59%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des 5 217 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 17,94% et d'une population immigrée de 22,42% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Saint-Ouen-l'Aumône mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,85% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

10:30 - Abstention aux européennes à Saint-Ouen-l'Aumône : facteurs et implications Pour se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération, il est nécessaire d'observer les résultats des consultations démocratiques antérieures. Lors des élections européennes 2019, 5 364 personnes aptes à participer à une élection à Saint-Ouen-l'Aumône s'étaient rendues aux urnes (soit 42,12%). La participation était de 34,66% lors des européennes de 2014. Avec une abstention qui ne cesse de grimper lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à midi et déjà 43,29% à 17h.

09:30 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Saint-Ouen-l'Aumône À Saint-Ouen-l'Aumône, l'un des facteurs principaux de ces européennes sera indiscutablement le niveau d'abstention. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 39,87% au premier tour. Au deuxième tour, 39,9% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Saint-Ouen-l'Aumône ? En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, 64,52% des personnes aptes à participer à une élection dans l'agglomération avaient participé à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 71,75% au premier tour, soit 9 345 personnes. En proportion, au niveau du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.