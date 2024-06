En direct

19:07 - Les 40,29% de la coalition de gauche font envie Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, avait atteint 9,31% à Ronchin, contre 19,23% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer cette fois selon les études sondagières publiées lors de la campagne, à tel point qu'il serait très proche de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui a déjà vécu. Au cours du premier tour des législatives à Ronchin, le binôme Nupes avait en effet glané 40,29% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 40% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est risqué.

17:08 - À Ronchin, un Rassemblement national favori ? Alors que les sondages annoncent dix points de plus pour le RN au niveau du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Ronchin semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas augmenté son score dans les bureaux de vote locaux. Confirmation à venir ?

15:02 - Vent favorable à Hayer à Ronchin ? Avec 19,8%, c'est un trop faible résultat qu'avait enregistré Marine Le Pen à Ronchin au premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. La patronne du RN était battue par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 31,48% et 27,13% des bulletins exprimés. C'est finalement son rival qui s'imposera avec 66,33% contre 33,67% pour Le Pen au deuxième tour sur place. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 18,27%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 40,29% des voix. Le parti restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Ronchin Regarder en arrière semble encore pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Quel résulat s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella, terminait en tête des élections du Parlement européen à l'époque. Ladite liste avait attiré 21,39% des voix, soit 1259 voix, contre Nathalie Loiseau à 19,23% et Yannick Jadot à 17,99%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Ronchin : un regard sur la démographie locale Dans la ville de Ronchin, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des européennes ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,09% et une densité de population de 3494 hab par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (74,77%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 5 802 votants. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 9,03% et d'une population étrangère de 6,08% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,11% à Ronchin, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - Ronchin : étude du pourcentage de participation aux précédentes européennes Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, le pic d'abstention a été observé à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Ronchin, 68,88% des habitants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Au fil des dernières élections, les 19 573 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. En 2019, à l'occasion des élections européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 49,69% des votants de Ronchin (Nord), contre un taux d'abstention de 60,16% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à Ronchin À Ronchin, le niveau de participation sera un critère clé des européennes 2024. A l'occasion du second tour de la présidentielle, sur les 12 249 personnes en âge de voter au sein de la commune, 70,99% s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 73,64% au premier tour, soit 9 020 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La baisse du pouvoir d'achat et son impact sur la vie des ménages sont de nature à renforcer l'engagement civique des habitants de Ronchin .