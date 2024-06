En direct

19:08 - Qui vont adopter les supporters de la Nupes à Saint-Fons ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, avait glané 6,6% à Saint-Fons, contre 16,75% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer cette fois selon les enquêtes d'opinion. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute malgré sa poussée lors des dernières élections législatives, en 2022. La réserve de voix apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections du Parlement à Saint-Fons, le binôme Nupes avait en effet obtenu 48,11% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 56% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Le Rassemblement national à Saint-Fons, un favori aux européennes ? Le score en faveur de la liste du RN menée par Jordan Bardella sera l'enseignement majeur pour cette élection européenne à l'échelle locale. Alors qu'on annonce 10 points gagnés par le RN au niveau national, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Saint-Fons semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas avancé dans la localité. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Résultat favorable à Renaissance à Saint-Fons ? Chez les électeurs de Saint-Fons, Marine Le Pen n'avait pas vraiment la cote lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Avec un maigre 14,42%, la fille de Jean-Marie Le Pen était battue par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 53,65% et 16,56% des votes. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 30,41% contre 69,59%. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 15,89%, alors que les candidats Nupes obtiendront 48,11% des voix. Le mouvement restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en première position lors des dernières européennes Les résultats de ce soir vont-ils confirmer le choix des électeurs de 2019 ? 23,57% des voix s'étaient portées vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, devant Nathalie Loiseau à 16,75% et Manon Aubry à 13,89%. Le mouvement d'extrême droite avait attiré ainsi pas moins de 543 électeurs de Saint-Fons.

11:45 - Saint-Fons : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Comment la population de Saint-Fons peut-elle peser sur le résultat des européennes ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 44% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 21,94%. Un revenu moyen par foyer fiscal de 18 137 €/an peut être caractéristique d'une pression financière sur les foyers. Enfin, la présence d'une population immigrée de 32,29% et d'une population étrangère de 24,22% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Fons mettent en relief une diversité de qualifications, avec 43,53% des résidents non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la commune.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Saint-Fons ? L'analyse des résultats des élections passées permet de comprendre davantage le vote des citoyens de cette agglomération. Pendant les européennes 2019, le taux de participation s'était hissé à 28,09% au niveau de Saint-Fons (Rhône), à comparer avec un taux de participation de 25,75% pour les élections européennes de 2014. Les élections européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Saint-Fons Ce 9 juin, lors des européennes à Saint-Fons, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 70,67% au premier tour. Au deuxième tour, 71,22% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Saint-Fons ? En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 38,78% au sein de la ville. L'abstention était de 47,59% au deuxième tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c'était presque un record.