19:06 - Un match Renaissance-Parti socialiste aussi à Fontenay-sous-Bois pour ces européennes 2024 ? Outre le résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux pourraient arriver au coude-à-coude ce soir, selon les enquêtes sondagières. Mais il faut rappeler que Le candidat de gauche avait glané 7,91% à Fontenay-sous-Bois, contre 25,25% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute. La barre est haute : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Fontenay-sous-Bois, le binôme Nupes avait en effet enregistré 46,74% des votes dans la localité. Une somme à compléter avec les 46% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (36,26% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,38% pour Yannick Jadot, 2,94% pour Fabien Roussel et 1,68% pour Anne Hidalgo). Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Fontenay-sous-Bois, entre les 25,25% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 28,06% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 29,2% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Sur quel candidat vont se diriger les électeurs de droite à Fontenay-sous-Bois ? À Fontenay-sous-Bois, on peut souligner que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 10,02% lors du vote européen et Marine Le Pen 8,98% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce que laissent entrevoir les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les électeurs de Fontenay-sous-Bois penchaient pour Le Pen au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen était largement distancée dans les bureaux de vote de la commune au 1er tour de la présidentielle 2022, échouant à 8,98% contre 28,06% pour Emmanuel Macron et 36,26% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 20,3% contre 79,7%. Au premier tour des législatives, Fontenay-sous-Bois, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Nouvelle union populaire écologique et sociale l'emporter avec 46,74%, alors que le RN sera derrière à 6,73%. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale vainqueur localement.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Nathalie Loiseau à Fontenay-sous-Bois Le résultat de ce soir va-t-il s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Fontenay-sous-Bois lors des européennes précédentes, avec 25,25% des voix. La liste doublait celle de Yannick Jadot avec 20,86% dans la localité. Jordan Bardella achevait l'élection troisième, avec 10,02%.

11:45 - Fontenay-sous-Bois : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Fontenay-sous-Bois apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 31,51% de cadres supérieurs pour 51 812 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. La variété socio-économique s'observe dans ses 5 050 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 30 705 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (41,86 %) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Fontenay-sous-Bois incarne une communauté diversifiée, avec ses 7 056 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Dans cette diversité sociale, 46,4% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1511,01 €, accable une commune qui désire un avenir prospère. À Fontenay-sous-Bois, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : quelle situation à Fontenay-sous-Bois ? Comment votent d'habitude les habitants de cette agglomération ? Cinq ans auparavant, pendant les précédentes élections européennes, 16 710 électeurs de Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) avaient pris part au scrutin (soit 50,64%), contre une participation de 43,08% il y a 10 ans. Choisir les futurs députés européens n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l'échelle de l'Hexagone, les régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais constatée en France, atteignant 33,28% lors du premier tour. À Fontenay-sous-Bois, 68,83% des votants avaient voté.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux européennes à Fontenay-sous-Bois La participation constituera l'une des clés de ces élections européennes à Fontenay-sous-Bois. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 33 361 personnes en âge de voter dans la ville, 75,24% s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 68,62% au deuxième tour, ce qui représentait 22 899 personnes. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 50,26% au premier tour. Au deuxième tour, 50,72% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Fontenay-sous-Bois ? La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses conséquences sur l'économie mondiale pourraient entre autres renforcer l'engagement civique des électeurs de Fontenay-sous-Bois .