Enseignement clé pour ce dimanche : Montreuil compte parmi les rares villes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 8,97% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 6,73% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 55,22% et Emmanuel Macron avec 18,21% qui s'imposaient au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022 à Montreuil. Marine Le Pen ne s'arrogeait pour sa part que 6,73%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 16,55% contre 83,45%. Le RN sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 4,51%, alors que les candidats Nupes obtiendront 63,32% des voix. Il n'y avait d'ailleurs pas eu de second tour dans la circonscription.

11:45 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à Montreuil

La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Montreuil déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. Dans l'agglomération, 38% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 4,51% de 75 ans et plus. La répartition démographique pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le taux élevé de cadres, représentant 27,66%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 25,04% et d'une population étrangère de 18,81% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (39,58%), témoigne d'une population instruite à Montreuil, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.