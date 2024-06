En direct

19:06 - Renaissance et Parti socialiste au coude-à-coude aussi à Vincennes pour ces élections européennes 2024 ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des dernières élections en date, les législatives, elle a explosé en vol désormais, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Vincennes, le binôme Nupes avait en effet enregistré 32,44% des votes dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait glané 8,01% à Vincennes, contre 34,1% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce dimanche soir...

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Vincennes On note que Vincennes fait partie des rares villes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 7,38% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 6,26% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives Les habitants de Vincennes avaient accordé à Marine Le Pen 6,26% lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient surclassé la représentante de l'extrême droite avec 39,01% et 22,1% des suffrages. Le second tour ne lui sera pas plus favorable, Emmanuel Macron l'emportant avec 84,1% contre 15,9% pour Le Pen. Avec 4,74%, le RN sera devancé par la suite par les 39,87% du binôme La République en Marche au premier tour des législatives. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Le parti restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau au sommet lors des élections européennes Le résultat de ce dimanche soir sera-t-il le même que l'équilibre de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Vincennes lors des précédentes européennes, avec 34,1% des voix. La liste se plaçait devant celle de Yannick Jadot avec 21,11% dans la ville. François-Xavier Bellamy échouait troisième, avec 9,32%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Vincennes et leurs implications électorales A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Vincennes émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 51,74% de cadres pour 48 798 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. La variété socio-économique s'observe dans ses 6 462 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 30 124 foyers fiscaux. Dans la commune, 17,27 % des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 6,32 % ont plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Avec 4 195 résidents étrangers, Vincennes est un exemple de pluriculturalisme. Dans cette mosaïque sociale, 44,78% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1031,66 €, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. À Vincennes, les problématiques locales, tels que le travail, l'enseignement et l'immigration, rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Vincennes ? Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12h et déjà 43% à 17 heures. Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut étudier les résultats des élections passées. Cinq ans auparavant, au moment des précédentes européennes, 20 056 personnes habilitées à voter à Vincennes avaient pris part au scrutin (soit 62,12%). Le taux de participation était de 52,64% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Les européennes sont lancées à Vincennes : scrutin en cours Ce dimanche, lors des européennes à Vincennes, qu'en sera-t-il de la participation ? A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 79,13% des votants de l'agglomération. Le taux de participation était de 82,6% au premier tour, c'est-à-dire 27 073 personnes. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 60,3% au premier tour. Au second tour, 59,83% des votants se sont déplacés. Quelle sera la participation à Vincennes cette année ? La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses répercussions sur l'économie mondiale sont susceptibles d'impacter les décisions que prendront les habitants de Vincennes.