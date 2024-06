En direct

19:06 - Quels pourraient être les reports du score Nupes à Rosny-sous-Bois ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait atteint 5,31% à Rosny-sous-Bois, contre 21,97% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne, à tel point qu'il arriverait dans un mouchoir de poche avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Rosny-sous-Bois, le binôme Nupes avait en effet enregistré 40,66% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 46% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Rosny-sous-Bois pour la liste RN ? A l'échelle locale, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella à ces élections européennes 2024 sera très instructif. À Rosny-sous-Bois, on remarque que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 17,61% au terme du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 13,98% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que dessinent les sondages récents au niveau de la France, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les électeurs de Rosny-sous-Bois plutôt favorables à Macron il y a deux ans Les électeurs de Rosny-sous-Bois avaient accordé à Marine Le Pen 13,98% lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient dépassé la représentante du Rassemblement national avec 39,48% et 24,03% des votes. Et elle échouait aussi au second tour avec 29,34% contre 70,66%. Avec 12,08%, le RN sera distancé ensuite par les 40,66% du binôme Nupes au premier tour des législatives. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Rosny-sous-Bois se tournera d'ailleurs encore vers un binôme LFI-PS-PC-EELV au second tour, finalement vainqueur localement avec 57,62%.

12:45 - À Rosny-sous-Bois, Nathalie Loiseau sur la première marche en 2019 Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Regarder en arrière semble toujours sensé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Le trio de tête des précédentes élections européennes à Rosny-sous-Bois plaçait dans cet ordre la liste de Nathalie Loiseau avec 21,97% des voix, suivie de la liste de Jordan Bardella avec 17,61% et Yannick Jadot avec 13,9%.

11:45 - Analyse démographique des européennes à Rosny-sous-Bois Au cœur de la campagne électorale européenne, Rosny-sous-Bois est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 45 655 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 4 025 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (38,37 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Rosny-sous-Bois accueille une communauté diversifiée, avec ses 8 509 résidents étrangers, soit 18,72% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 30,59% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1712,98 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Rosny-sous-Bois, où les moins de 30 ans représentent 40% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux élections européennes à Rosny-sous-Bois Près d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% le midi et seulement 43,29% à 17 heures. Comment votent généralement les citoyens de cette commune ? Cinq années plus tôt, au moment des précédentes européennes, 41,14% des électeurs de Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) avaient participé au vote. La participation était de 33,85% en 2014.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Rosny-sous-Bois À Rosny-sous-Bois, l'un des facteurs importants de ce scrutin européen 2024 sera incontestablement le niveau d'abstention. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 40,03% au premier tour et seulement 39,86% au second tour. Il y a deux ans, au premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 68,92% des votants de la ville, à comparer avec un taux de participation de 61,94% au second tour, soit 14 693 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle représentait 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.