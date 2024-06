En direct

19:07 - Qui vont élire les supporters de la gauche à Nogent-sur-Marne ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces élections européennes, avec comme inconnue le parti pris des électeurs de la Nupes, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus désormais. La barre est haute : lors du premier tour des législatives à Nogent-sur-Marne, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 26,19% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,88% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,96% pour Yannick Jadot, 1,33% pour Fabien Roussel et 1,34% pour Anne Hidalgo). Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 6,06% à Nogent-sur-Marne, contre 36,38% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry (3,15% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (17,21% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,51% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - La liste RN favorite pour les européennes à Nogent-sur-Marne ? Le résultat des européennes au niveau local sera observé à travers le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Alors qu'on annonce une dizaine de points gagnés par le RN au niveau du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Nogent-sur-Marne semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas augmenté son score dans la localité. Une exception à confirmer.

15:02 - Tendance favorable au Rassemblement à Nogent-sur-Marne ? Avec 8,78%, c'est un score trop maigre qu'avait enregistré Marine Le Pen à Nogent-sur-Marne au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. La cheffe de file du Rassemblement national était dépassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 38,91% et 19,88% des voix. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 20,76% contre 79,24%. Les élections législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 6,36%, alors que les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) rassembleront 37,10% des voix. Ce ne sera pas mieux au second tour, le RN étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant localement.

12:45 - Quels étaient les résultats des élections européennes à Nogent-sur-Marne en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparait encore comme avisé au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? À Nogent-sur-Marne, les précédentes européennes offraient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 36,38% des votes. Elle s'imposait donc face à la liste de Yannick Jadot avec 17,21%. En troisième position se trouvait François-Xavier Bellamy avec 11,58%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Nogent-sur-Marne aux élections européennes Dans la commune de Nogent-sur-Marne, une variété de données démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des européennes. Avec 50,48% de population active et une densité de population de 11267 hab/km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 9,34% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les mesures européennes sur le travail. Le pourcentage important de cadres, représentant 43,78%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 14,21% et d'une population étrangère de 10,14% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (57,8%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Nogent-sur-Marne, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

10:30 - Nogent-sur-Marne : la mobilisation des citoyens aux européennes L'analyse des dernières consultations politiques est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Durant les élections européennes 2019, 45,22% des personnes habilitées à voter à Nogent-sur-Marne avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 54,23% en 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections européennes atteignait 50%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux européennes à Nogent-sur-Marne ? Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des élections européennes à Nogent-sur-Marne ? La guerre aux portes de l'Europe serait capable de augmenter l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Nogent-sur-Marne. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 73,92% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient participé à l'élection, contre un taux de participation de 78,33% au premier tour, c'est-à-dire 17 472 personnes. Pour comparer, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 53,79% au premier tour. Au second tour, 53,21% des électeurs ont exercé leur droit de vote.