19:08 - À Saint-Joseph, quels seront les reports du vote Nupes ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, s'était arrogé 7,47% à Saint-Joseph, contre 17,59% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer cette fois selon les enquêtes des instituts de sondage publiées lors de la campagne. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir malgré sa percée lors des dernières élections législatives. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes aux législatives à Saint-Joseph. On trouvait un candidat Régionaliste en tête au premier tour, avec 51,16% des votes. La gauche ne faisait pas mieux au second tour puisque c'est un candidat Régionaliste qui l'emportait.

17:08 - À Saint-Joseph, une liste Bardella favorite ? À Saint-Joseph, on remarque que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 17,88% à l'issue du vote européen et Marine Le Pen 14,69% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce que prédisent les sondages en 2024 au niveau national, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les électeurs de Saint-Joseph penchaient pour Emmanuel Macron à la présidentielle Dans les bureaux de vote de Saint-Joseph, Marine Le Pen n'était pas arrivée à convaincre lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Avec un timide 14,69%, la candidate de l'extrême droite était défaite par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 53,27% et 15,07% des bulletins exprimés. C'est pourtant bien Marine Le Pen qui s'imposait, avec 64,2%, contre 35,8% au second tour pour le locataire de l'Elysée. Au premier tour des législatives, Saint-Joseph, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Régionaliste s'imposer avec 51,16%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 6,57%. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella au sommet lors des élections européennes Les résultats de ce soir vont-ils confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Dans le détail, 249 habitants de Saint-Joseph passés par les bureaux de vote avaient été séduits par la liste RN il y a cinq ans, aux européennes. La liste Bardella cumulait 17,88% des votes devant Nathalie Loiseau à 17,59% et Manon Aubry à 13,71%.

11:45 - Dynamique électorale à Saint-Joseph : une analyse socio-démographique Les données démographiques et socio-économiques de Saint-Joseph mettent en évidence des tendances claires qui pourraient affecter les résultats des européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans l'agglomération, avec près de 30% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 23,15%. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2257,95 €/mois, sont souvent caractéristiques d'une pression financière sur les foyers. Le nombre de bénéficiaires du RSA (8,66%) met en lumière des impératifs d'accompagnement social, et le pourcentage de salariés en CDD (13,1%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Joseph mettent en avant une diversité de qualifications, avec 15,56% des habitants titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Saint-Joseph : analyse du niveau d'abstention aux européennes Comment votent traditionnellement les citoyens de cette agglomération ? Lors des précédentes élections européennes, 13,63% des personnes aptes à participer à une élection à Saint-Joseph avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 18,22% il y a dix ans. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux de participation qui est toujours très bas durant de ce type d'élection. Sur l'ensemble du territoire, le record de la participation la plus basse constatée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33,28%. À Saint-Joseph, 71,33% des habitants avaient voté.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Saint-Joseph L'un des critères décisifs de ce scrutin européen 2024 sera immanquablement le niveau d'abstention à Saint-Joseph. La perte de pouvoir d'achat et son impact sur la vie des Français seraient par exemple en mesure de faire augmenter la participation à Saint-Joseph (97212). En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 12 205 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 56,57% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 54,38% au deuxième tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.