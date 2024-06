En direct

19:09 - À Gros-Morne, quels reports de voix à gauche ce soir ? En plus du résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file ont été annoncés au coude-à-coude dans la soirée, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais Raphaël Glucksmann avait obtenu 6,41% à Gros-Morne, contre 14,21% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui a été dissoute. La Nupes était absente lors des dernières législatives à Gros-Morne. C'est néanmoins un candidat de gauche, étiqueté Divers gauche, qui y montait sur la première marche au premier tour, avec 45,32% des bulletins. Et c'est encore la gauche qui l'emportait au second tour.

17:08 - Le Rassemblement national à Gros-Morne, un favori aux européennes ? Le score en faveur du Rassemblement national sera un point d'observation clé localement pour ces élections européennes. À Gros-Morne, on remarque que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 20,09% lors du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 18,55% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que laissent imaginer les sondages récents sur la France entière, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Quelques résultats à retenir Gros-Morne avait préféré Jean-Luc Mélenchon il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 18,55%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, bénéficiant de 50,65% des suffrages. Elle retournera la tendance au second avec 66,89% contre 33,11% pour Macron. Le RN ratait aussi la première marche à Gros-Morne quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 3,14% au premier tour, contre 45,32% pour le binôme Divers gauche. Au second round, c'est encore un binôme Divers gauche qui remportera le plus de suffrages, avec 59,56% sur la seule circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella au sommet lors des dernières élections européennes Revenir cinq ans en arrière semble encore évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Dans le détail, la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste, avait fini première des européennes il y a cinq ans. Le bulletin avait enregistré 20,09% des voix, contre Nathalie Loiseau à 14,21% et Manon Aubry à 13,68%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Gros-Morne : un regard sur la démographie locale En pleine campagne électorale européenne, Gros-Morne se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 9 876 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 709 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (59,86 %) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. La présence de 122 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 1,46%, favorise son pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2018,98 euros/mois, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 29,55%, révélant une situation économique précaire. Pour finir, Gros-Morne incarne les enjeux et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Gros-Morne : quel était le taux de participation aux européennes ? Comment votent traditionnellement les habitants de cette commune ? En 2019, durant les élections européennes, 13,6% des électeurs de Gros-Morne (Martinique) avaient participé au vote, contre une participation de 11,18% en 2014. Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? À travers tout le pays, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Gros-Morne, 72,12% des votants avaient participé.

09:30 - Participation à Gros-Morne : les leçons des précédentes élections À Gros-Morne, l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter la participation. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 81,74% au premier tour. Au second tour, 77,00% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Gros-Morne pour les européennes ? Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 59,63% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 54,63% au deuxième tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.