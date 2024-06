En direct

19:07 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va profiter du score de la Nupes à Sainte-Foy-lès-Lyon ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, avait obtenu 5,87% à Sainte-Foy-lès-Lyon, contre 35,34% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé cette fois selon les enquêtes d'intentions de vote menées lors de la campagne. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu malgré sa performance lors des législatives. Lors du premier tour des législatives à Sainte-Foy-lès-Lyon, le binôme Nupes avait en effet glané 18,44% des votes dans la localité. Une somme à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par la liste LFI de Manon Aubry (3,09% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (16,63% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,32% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quel score pour la liste Rassemblement national à Sainte-Foy-lès-Lyon ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera déterminant pour cette européenne, au niveau local, comme au niveau national. Si on met face à face le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 1 point à Sainte-Foy-lès-Lyon. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages offrant plutôt au mouvement une évolution de près de 10 points en comparaison de la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. De quoi l'amener à 21% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Hayer à Sainte-Foy-lès-Lyon ? Dans la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Avec seulement 12,03%, la cheffe du Rassemblement national était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 39,84% et 16,38% des votes. C'est finalement son rival qui terminera gagnant à 75,19% contre 24,81% pour Le Pen au second tour dans la localité. Au premier tour des législatives, Sainte-Foy-lès-Lyon, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Ensemble ! S'imposer avec 35,16%, alors que le Rassemblement national sera distancé à 7,94%. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) vainqueur localement.

12:45 - À Sainte-Foy-lès-Lyon, Nathalie Loiseau devant les autres lors des élections européennes 2019 Regarder en arrière apparait encore une fois comme une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Quel verdict était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? Le podium des précédentes européennes à Sainte-Foy-lès-Lyon était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 35,34% des bulletins exprimés, s'imposant donc face à la liste de Yannick Jadot avec 16,63% et François-Xavier Bellamy avec 13,41%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Sainte-Foy-lès-Lyon A la mi-journée des européennes, Sainte-Foy-lès-Lyon émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 30,9% de cadres pour 21 858 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. Avec 1 996 entreprises, Sainte-Foy-lès-Lyon offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 17,43 % des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 11,95 % ont 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Sainte-Foy-lès-Lyon accueille une communauté diversifiée, avec ses 1 453 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 8,98%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 45 626 euros par an, jouissant d'une certaine prospérité. Sainte-Foy-lès-Lyon manifeste la vigueur et l'authenticité d'une Europe en pleine transformation.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : quelle situation à Sainte-Foy-lès-Lyon ? Au cours des dernières années, les 22 241 habitants de cette agglomération ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Durant les précédentes européennes, le taux d'abstention s'élevait à 39,19% au niveau de Sainte-Foy-lès-Lyon, à comparer avec une abstention de 48,3% pour les élections européennes de 2014. Les européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. Cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle de l'Hexagone, le plus haut taux d'abstention a été constaté au moment du premier tour des régionales 2021, atteignant 66,7%. À Sainte-Foy-lès-Lyon, 59,09% des habitants n'avaient pas voté.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Sainte-Foy-lès-Lyon Le taux de participation sera sans aucun doute un critère décisif du scrutin européen à Sainte-Foy-lès-Lyon. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 59,14% au premier tour et seulement 55,25% au second tour. Il y a 2 ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 15 749 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 82,71% s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 78,98% au deuxième tour, ce qui représentait 12 449 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle atteignait 25% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.