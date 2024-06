En direct

19:06 - À Antony, que vont choisir les supporters de la gauche ? Après le score de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file pourraient arriver au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes sondagières menées lors de la campagne. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LREM lors des dernières européennes, avait obtenu 33,5% à Antony, contre 5,91% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui fait déjà partie du passé malgré son coup d'éclat lors des dernières législatives. A l'issue du premier tour des législatives, en 2022 à Antony, le binôme Nupes avait en effet obtenu 27,74% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Que vont choisir les électeurs d'Antony ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera observé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. Alors que les sondages annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN au niveau de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Antony semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de terrain dans la localité. Confirmation à venir ?

15:02 - Les électeurs d'Antony plutôt favorables à Le Pen au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen n'aurait pas été qualifiée au second tour en tenant compte des seuls résultats dans à Antony au 1er tour de la présidentielle 2022, tombant à 8,71% contre 37,29% pour Emmanuel Macron et 24,3% pour Jean-Luc Mélenchon. Le second round de scrutin ne sera pas plus gagnant, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 80,49% contre 19,51% pour Le Pen. Le RN sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 6,14%, alors que les candidats Ensemble ! Obtiendront 33,60% des voix. Antony se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) au second tour, finalement vainqueur localement avec 59,81%.

12:45 - Qu'avaient donné les élections européennes à Antony il y a cinq ans ? Les résultats de ce 9 juin vont-ils s'accorder avec le verdict de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Antony lors des précédentes élections européennes, avec 33,5% des voix. La liste devançait celle de Yannick Jadot avec 17,4% dans la localité. François-Xavier Bellamy échouait troisième, avec 10,85%.

11:45 - Antony : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Antony se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 46,12% de cadres pour 63 232 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 5 262 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 17 124 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (71,89 %) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. La présence de 6 621 résidents étrangers participe à son multiculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,1%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 3801,35 €/mois, témoignant d'une certaine prospérité. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Antony contribue à préparer l'avenir européen.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : la situation à Antony L'étude des résultats des derniers rendez-vous électoraux permet de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette agglomération. Pendant les dernières européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 40,91% des inscrits sur les listes électorales d'Antony, à comparer avec une abstention de 48,07% en 2014. Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas déplacés pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - Les européennes sont lancées à Antony : scrutin en cours À Antony, l'une des grandes inconnues des européennes sera incontestablement la participation. En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 24,12% dans l'agglomération. Le taux d'abstention était de 19,8% au premier tour. En proportion, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 42,97% au premier tour. Au deuxième tour, 44,29% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Antony ? Le conflit entre Israël et la Palestine et ses retombées sur l'économie mondiale seraient notamment susceptibles de nuancer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs d'Antony.