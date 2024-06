La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, avec une inconnue : le parti pris des électeurs de la Nupes, qui n'existe plus dans le paysage politique. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Stains, le binôme Nupes avait en effet cumulé 26,51% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 63% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était élevé à 4,52% à Stains, contre 12,35% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

Le score obtenu par le Rassemblement national sera déterminant au niveau local pour ces élections du Parlement européen. Alors qu'on annonce une dizaine de points supplémentaires pour le RN à l'échelle du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Stains semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de points dans la localité. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Tendance favorable à Renaissance à Stains ?

Marine Le Pen n'arrivait même pas dans le duo de tête dans la commune au 1er tour de la présidentielle 2022, échouant à 12,13% contre 15,93% pour Emmanuel Macron et 60,2% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 28,49% contre 71,51%. Au premier tour des élections législatives, Stains, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Divers gauche l'emporter avec 42,95%, alors que le RN sera derrière à 10,08%. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !