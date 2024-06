En direct

19:09 - À Chassieu, que vont choisir les supporters de la gauche ? En plus du résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes pourraient arriver dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes des instituts de sondage. Glucksmann avait glané 5,81% à Chassieu, contre 28,05% pour la liste LREM il y a cinq ans aux européennes. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. La barre est haute : lors du premier tour des législatives à Chassieu, le binôme Nupes avait en effet réuni 17,85% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation s'avère compliqué. Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Chassieu, entre les 28,05% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 32,69% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 33,52% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Chassieu ? Le résultat en faveur du Rassemblement national sera déterminant localement pour cette élection européenne. À Chassieu, on remarque que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 20,82% à l'issue du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 20,58% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte tranche avec ce que dessinent les sondages en 2024 au niveau national, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants de Chassieu plutôt favorables à Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Chassieu avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 20,58%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, conforté par 32,69% des suffrages. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 37,37% contre 62,63%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 17,85% au premier tour, contre 33,52% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Chassieu, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera choisie lors du second tour, achevant la défaite du Rassemblement national.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau devant les autres lors des dernières élections européennes Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Le RN n'avait pas rassemblé les électeurs à l'époque, Jordan Bardella terminant deuxième avec 20,82% aux européennes. La liste de Nathalie Loiseau s'arrogeait la première place avec 28,05%.

11:45 - Élections européennes à Chassieu : impact de la démographie et de l'économie locale Quel impact auront les électeurs de Chassieu sur le résultat des européennes ? Avec 36% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 9,19%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le taux important de cadres, représentant 27,73%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,57%) et le nombre de résidences HLM (13,69% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Chassieu mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,92% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Participation aux européennes à Chassieu : les chiffres clés Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle de l'Hexagone, le plus haut taux d'abstention a été observé pendant le premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Chassieu, 68,1% des votants ne s'étaient pas déplacés. Comment votent traditionnellement les habitants de cette agglomération ? A l'occasion des élections européennes 2019, parmi les 4 125 inscrits sur les listes électorales à Chassieu, 47,39% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 54,1% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Chassieu Le taux d'abstention constituera indéniablement l'un des facteurs essentiels de ce scrutin européen 2024 à Chassieu. En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 75,84% au sein de la ville, à comparer avec un taux de participation de 80,21% au premier tour, ce qui représentait 6 594 personnes. En proportion, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,44% au premier tour. Au deuxième tour, 49,45% des votants se sont déplacés. Les études montrent que l'abstention est toujours supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle s'inverser pour les européennes ?