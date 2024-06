En direct

19:11 - Quels seront les reports du score Nupes à Saint-Bonnet-de-Mure ? Une autre interrogation qui accompagne ces européennes 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la dispersion de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Le jour du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 14,4% des voix dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait obtenu 4,41% à Saint-Bonnet-de-Mure, contre 24% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la commune : 24% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 31,18% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 31,81% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Que vont choisir les votants de Saint-Bonnet-de-Mure ? Le résultat des européennes au niveau local sera observé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. Si dans tout le pays, les sondeurs prévoient une évolution moyenne du RN à environ 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des dernières européennes (ce qui amènerait Bardella à 36% dans la commune), il faut noter pourtant que le parti n'a en fait enregistré que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La dynamique pourrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Les inscrits de Saint-Bonnet-de-Mure plutôt favorables à Emmanuel Macron il y a deux ans Saint-Bonnet-de-Mure avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 27%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, porté par 31,18% des voix. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 45,88% contre 54,12%. Le RN ratait aussi la première marche à Saint-Bonnet-de-Mure un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 27,75% au premier tour, contre 31,81% pour le binôme Ensemble !. Il n'y arrivera pas plus au second tour, qui verra également le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) finir gagnant.

12:45 - Les européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Saint-Bonnet-de-Mure Quel verdict s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble de nouveau évident au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Si on se penche sur le détail, 685 votants de Saint-Bonnet-de-Mure avaient préféré la liste du Rassemblement national à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella avait attiré ainsi 26,48% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 24% et Yannick Jadot à 13,45%.

11:45 - Saint-Bonnet-de-Mure : démographie, élections et stratégies politiques En pleine campagne électorale européenne, Saint-Bonnet-de-Mure se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 6 920 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 752 entreprises, Saint-Bonnet-de-Mure offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (90,17 %) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. La population étrangère de 166 personnes apporte une richesse culturelle précieuse. Malgré un taux de chômage de 7,92%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2960,73 €/mois. En somme, Saint-Bonnet-de-Mure incarne les intérêts et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : quelle situation à Saint-Bonnet-de-Mure ? La publication des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage de participation qui est souvent très bas durant de ce type d'élection. Voici les chiffres de 2019 à l'échelle nationale : le taux de participation aux élections européennes représentait 50,12%, mieux qu'en 2014. L'analyse des résultats des précédentes consultations démocratiques est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. A l'occasion des européennes de 2019, 2 675 personnes en capacité de participer à une élection à Saint-Bonnet-de-Mure avaient participé à l'élection (soit 53,46%), à comparer avec un taux de participation de 40,58% il y a dix ans.

09:30 - Participation à Saint-Bonnet-de-Mure : que retenir des précédentes élections ? À Saint-Bonnet-de-Mure, l'un des critères déterminants des élections européennes 2024 sera immanquablement le taux de participation. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 18,76% des électeurs inscrits dans l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 21,79% au second tour. En comparaison, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 51,29% au premier tour. Au deuxième tour, 55,25% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Les études rapportent que l'abstention est habituellement supérieure chez les jeunes, cette situation peut-elle s'aggraver pour les européennes ?