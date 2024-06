En direct

19:14 - Au Fenouiller, le résultat de la Nupes aux dernières législatives fait envie Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, avait obtenu 4,66% au Fenouiller, contre 27,23% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut en 2024 selon les enquêtes d'intentions de vote menées lors de la campagne, à tel point qu'on le donne tout près voire au-dessus de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 au Fenouiller, le binôme Nupes avait en effet réuni 15,85% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Quel score pour le RN au Fenouiller lors des européennes ? Alors que les sondages annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN à l'échelle nationale, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Le Fenouiller semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné d'électeurs dans les bureaux de vote sur place. Confirmation à venir ce 9 juin au soir ?

15:02 - Les inscrits du Fenouiller penchaient pour Macron en 2022 Le Fenouiller avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 24,63%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, porté par 35,86% des votes. Et elle échouait aussi au second tour avec 40,16% contre 59,84%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des législatives, avec 21,34% au premier tour, contre 33,68% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second round, c'est encore un binôme LREM qui va cumuler le plus de voix, avec 61,27% sur l'unique circonscription recouvrant Le Fenouiller.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau devant les autres lors des dernières élections européennes Qui avait gagné les européennes précédentes ? Regarder en arrière apparait encore comme avisé au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Lors des élections des députés européens à l'époque, la liste du Rassemblement national avait enregistré 24,66% des voix et n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui terminait en première place avec 27,23%.

11:45 - Démographie et politique au Fenouiller, un lien étroit Devant les 4 bureaux de vote dispersés à travers Le Fenouiller, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Dotée de 2 745 logements pour 4 937 habitants, la densité de la ville est de 256 habitants par km². L'existence de 239 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une voiture (77,74 %) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 54,47% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 33,91% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 822,61 €, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. Le Fenouiller manifeste la vigueur et les valeurs d'une Europe en mutation.

10:30 - Le Fenouiller : analyse du niveau d'abstention aux élections européennes Au cours des dernières années, les 5 063 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Durant les précédentes élections européennes, 47,47% des personnes habilitées à voter au Fenouiller avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 53,47% lors du scrutin de 2014. Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : l'abstention aux élections européennes atteignait 50%.

09:30 - Les européennes commencent au Fenouiller : l'abstention en question Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin 2024, lors des européennes au Fenouiller ? Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 représentait 49,24% au premier tour. Au second tour, 52,11% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année au Fenouiller ? En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, sur les 4 465 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 20,4% étaient restées chez elles, contre une abstention de 20,56% au second tour. En proportion, à l'échelle du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, plus qu'en 2017.