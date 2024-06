En direct

19:10 - Quel résultat pour Raphaël Glucksmann à gauche au terme de ces élections européennes ? Après le score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes menée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes ont été annoncés au coude-à-coude ce soir, selon les enquêtes d'intentions de vote menées lors de la campagne. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui représentait la macronie lors des européennes 2019, avait obtenu 31,58% à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, contre 6,05% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu malgré sa performance lors des dernières élections législatives. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le binôme Nupes avait en effet réuni 18,08% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, entre les 31,58% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 38,69% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 36,87% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel score pour le Rassemblement national à Saint-Gilles-Croix-de-Vie lors des européennes ? À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, on remarque que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 18,08% lors du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 17,82% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que prédisent les sondages récents au niveau national, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Avantage Renaissance à Saint-Gilles-Croix-de-Vie ? Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 17,82% contre 38,69% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 30,51% contre 69,49%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 13,82% au premier tour, contre 36,87% pour le binôme LREM. Sur la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera préférée au cours du second tour, confirmant la défaite du RN.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Nathalie Loiseau à Saint-Gilles-Croix-de-Vie Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait toujours comme indispensable au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les dernières européennes se terminaient avec la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 31,58% des bulletins exprimés. La gagnante était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 18,08%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 12,4%.

11:45 - Analyse socio-économique de Saint-Gilles-Croix-de-Vie : perspectives électorales A mi-chemin des européennes, Saint-Gilles-Croix-de-Vie apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Dotée de 9 721 logements pour 7 974 habitants, la densité de la commune est de 735 habitants par km². Ses 965 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la commune, 9,57 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 50,74 % de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, dont 53,1% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 29 472 euros par an, la commune défend une stabilité économique malgré les défis. Finalement, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Saint-Gilles-Croix-de-Vie : retour sur l'abstention aux dernières européennes Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12h et déjà 43% à 17h. Au cours des dernières années, les 8 223 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, durant les précédentes élections européennes, 42,74% des personnes habilitées à voter à Saint-Gilles-Croix-de-Vie avaient boudé les urnes. L'abstention était de 50,55% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, l'un des critères importants de ces élections européennes 2024 sera indéniablement le niveau de participation. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,44% au premier tour. Au deuxième tour, 48,67% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 21,99% des personnes en capacité de voter dans l'agglomération avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 22,56% au deuxième tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle représentait 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.