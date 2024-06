En direct

19:09 - À la Trinité, le résultat de la Nupes aux législatives 2022 fait envie Outre le résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux sembleraient à quasi-égalité dans la soirée, selon les enquêtes sondagières publiées lors de la campagne. Mais on se rappelle que Le candidat de gauche avait obtenu 13,86% à la Trinité, contre 17,25% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol malgré sa performance lors des élections législatives. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes lors des législatives à la Trinité. Mais c'est bien un candidat de gauche, affilié Divers gauche, qui y prenait la tête au premier tour, avec 68,97% des voix dans la commune. Et c'est encore la gauche qui l'emportait au second tour.

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à la Trinité Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella lors des élections européennes 2024 sera très scruté. À la Trinité, on note que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 12,83% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 12,99% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce que prédisent les sondages en 2024 à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les habitants de la Trinité penchaient pour Emmanuel Macron il y a deux ans La Trinité avait offert à Marine Le Pen 12,99% lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient dépassé la patronne du RN avec respectivement 49,98% et 19,28% des bulletins exprimés. C'est pourtant bien elle qui s'imposait, avec 53,67%, alors qu'Emmanuel Macron achevait le scrutin à 46,33% au second tour. Avec 4,78%, le Rassemblement national sera devancé ensuite par les 68,97% du binôme Divers gauche au premier tour des élections législatives. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. La Trinité se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Divers gauche au second tour, vainqueur localement avec 66,00%.

12:45 - 17,25% pour Nathalie Loiseau lors des dernières élections européennes à la Trinité Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? À la Trinité, les dernières élections européennes offraient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 17,25% des voix. Elle devançait la liste de Yannick Jadot avec 14,56% et Raphaël Glucksmann avec 13,86%.

11:45 - La Trinité : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quel impact aura la population de la Trinité sur le résultat des européennes ? Avec un taux de chômage de 23,78% et une densité de population de 279 habitants par km², les questions liées à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2181,23 €/mois, sont souvent révélateurs d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Le nombre de bénéficiaires du RSA (11,24%) révèle des impératifs de suivi social, tandis que le taux de salariés en CDD (16,49%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à la Trinité mettent en avant une diversité de qualifications, avec 39,24% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Abstention aux élections européennes à la Trinité : facteurs et implications L'observation des résultats des consultations démocratiques passées permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Lors des européennes de 2019, le taux de participation atteignait 18,34% des électeurs de la Trinité. Le taux de participation était de 19,78% il y a 10 ans. Y aura-t-il une hausse de la participation des électeurs français aux élections européennes, à l'image du rebond enregistré en 2019 ? A l'échelle de l'Hexagone, le record de la participation la plus basse constatée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,28%. À la Trinité, 68,62% des habitants avaient voté.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à la Trinité ? Le niveau d'abstention sera immanquablement l'un des critères clés du scrutin européen 2024 à la Trinité. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 20,37% au premier tour. Au deuxième tour, 23,79% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 10 201 personnes en âge de voter dans la ville, 45,91% étaient allées voter, à comparer avec un taux de participation de 45,85% au premier tour, c'est-à-dire 4 677 personnes. Pour comparer, à l'échelle nationale, la participation à la présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour.