En direct

19:08 - À Sainte-Marie, qui vont adopter les électeurs de la gauche ? L'union de gauche aux législatives ayant explosé en vol, que décideront ses électeurs lors de ces élections européennes ? Il n'y avait pas de candidat de la Nupes lors des législatives 2022 à Sainte-Marie. C'est néanmoins un candidat de gauche, labellisé Divers gauche, que l'on trouvait en tête au premier tour, avec 59,44% des voix dans la commune. La gauche était défaite en revanche au second tour puisque c'est un candidat Régionaliste qui l'emportait

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Sainte-Marie ? À Sainte-Marie, on note que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 20,56% au terme du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 17,5% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce que laissent entrevoir les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la dernière présidentielle et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Renaissance à Sainte-Marie ? Dans les bureaux de vote de Sainte-Marie, Marine Le Pen n'avait pas vraiment la cote lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Avec 17,5%, la candidate de l'extrême droite était reléguée à l'arrière-plan par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 50,32% et 17,8% des suffrages. Elle s'imposait au second tour avec 64,65% contre 35,35% pour le président sortant. Le Rassemblement national sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 2,37%, alors que les candidats Divers gauche obtiendront 59,44% des voix. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - À Sainte-Marie, Jordan Bardella en première position lors des élections européennes 2019 Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière apparait encore comme sensé au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. Dans le détail, la liste Rassemblement national, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella, avait remporté les élections du Parlement européen à l'époque. L'extrême droite avait convaincu 20,56% des suffrages, face à Nathalie Loiseau à 16,62% et Manon Aubry à 13,71%.

11:45 - Sainte-Marie : quand les données démographiques façonnent les urnes Au cœur de la campagne électorale européenne, Sainte-Marie est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 14 650 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 1 130 entreprises attestent une économie prospère. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (51,71 %) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les 125 résidents étrangers participent à cette pluralité culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 13 878 euros/an, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 27,9%, annonçant une situation économique précaire. À Sainte-Marie, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : la situation à Sainte-Marie Ce scrutin européen verra-t-il une amélioration de la participation des électeurs français comme en 2019 où un rebond avait été observé ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux européennes s'élevait à 50,1%, mieux qu'en 2014. Au fil des rendez-vous électoraux précédents, les 14 834 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, lors des précédentes européennes, le taux de participation représentait 13,56% dans la commune de Sainte-Marie. Le taux de participation était de 8,35% pour les européennes de 2014.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Sainte-Marie : scrutin en cours L'un des facteurs forts des élections européennes sera le taux de participation à Sainte-Marie. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 62,5% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 55,79% au deuxième tour. Pour mémoire, au niveau du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. Les habitants des communes de petite taille se déplacent souvent plus que dans les grandes, cette situation peut-elle évoluer pour les européennes ?