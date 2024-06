Résultat des européennes au Marigot : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives au Marigot Avec 16,11%, c'est un trop petit score qu'avait enregistré Marine Le Pen au Marigot au premier tour de la présidentielle il y a deux ans. La cheffe de file du RN était distancée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 50,14% et 19,16% des bulletins exprimés. C'est pourtant bien Marine Le Pen qui se hissait finalement en tête, avec 62,89%, contre 37,11% au second tour pour le locataire de l'Elysée. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 1,94%, alors que les candidats Régionaliste obtiendront 68,01% des voix. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella au Marigot Le résultat de ce dimanche soir va-t-il s'accorder avec le verdict de 2019 ? Dans le détail, la liste du Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, l'avait emporté aux élections européennes il y a cinq ans. L'extrême droite avait enregistré 20,87% des suffrages, soit 77 voix dans la ville, contre Nathalie Loiseau à 14,63% et Manon Aubry à 12,47%.

11:45 - Les enjeux locaux du Marigot : tour d'horizon démographique Dans la commune du Marigot, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des européennes ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 26% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 23,81%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (61,06%) souligne le poids des questions d'habitat et d'aménagement du territoire. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 15 120 € par an, sont souvent révélateurs d'une pression financière sur les foyers. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (46,51%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (9,56%) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'éducation au Marigot mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 11,78% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

10:30 - Européennes au Marigot : retour sur la participation électorale Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette localité, il faut étudier les résultats des dernières consultations démocratiques. En 2019, à l'occasion des élections européennes, le taux d'abstention atteignait 85,93% des inscrits sur les listes électorales du Marigot (Martinique). L'abstention était de 88,12% pour le scrutin de 2014. Y aura-t-il une hausse de l'abstention des électeurs français aux européennes, à l'image du record de 59,4% enregistré en 2009 ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections européennes atteignait 49,9%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Participation au Marigot : quelles perspectives pour les élections européennes ? L'un des facteurs déterminants de ce scrutin européen 2024 sera sans nul doute le niveau d'abstention au Marigot. Les populations des communes de petite taille se déplacent couramment plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle changer pour les européennes ? Pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 63,62% au niveau de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 57,63% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 79,18% au premier tour et seulement 72,19% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention au Marigot pour les élections européennes ?