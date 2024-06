En direct

19:07 - À Joinville-le-Pont, quels reports de voix à gauche aux européennes ? Après le score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sembleraient dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les enquêtes d'intentions de vote menées lors de la campagne. Mais il faut rappeler que Le candidat de gauche s'était élevé à 6,93% à Joinville-le-Pont, contre 28,94% pour la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui a été dissoute malgré sa performance lors des élections législatives, en 2022. La manne semble importante : lors du premier tour des élections des députés à Joinville-le-Pont, le binôme Nupes avait en effet glané 32,48% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est difficile. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Joinville-le-Pont, entre les 28,94% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 33,48% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 26,49% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Pour le Rassemblement national, les sondages de Bardella convoités à Joinville-le-Pont À Joinville-le-Pont, on remarque que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 10,82% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 9,97% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Avantage RN à Joinville-le-Pont ? Joinville-le-Pont avait accordé à Marine Le Pen 9,97% lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient doublé la patronne du RN avec respectivement 33,48% et 26,13% des votes. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 22,58% contre 77,42%. Les élections législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 5,88%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV rassembleront 32,48% des voix. Ce ne sera pas mieux au second tour, le RN étant toujours aux abonnés absents localement.

12:45 - Quel était le verdict des élections européennes à Joinville-le-Pont il y a cinq ans ? Les résultats de ce soir vont-ils concorder avec l'équilibre de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Joinville-le-Pont lors des précédentes élections européennes, avec 28,94% des suffrages. La liste se plaçait devant celle de Yannick Jadot avec 19,17% dans la cité. Jordan Bardella terminait troisième, avec 10,82%.

11:45 - Joinville-le-Pont : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections A mi-chemin des élections européennes, Joinville-le-Pont foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 33,24% de cadres supérieurs pour 20 413 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 1 849 entreprises attestent une économie favorable. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (35,85 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. La présence de 2 436 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 17,49%, participe à son pluriculturalisme. Dans cette diversité sociale, près de 35,83% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 872,94 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Joinville-le-Pont, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'écologie et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Joinville-le-Pont ? Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% le midi et seulement 43% à 17h. Au fil des dernières années, les 20 567 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Pendant les européennes 2019, 55,52% des personnes aptes à participer à une élection à Joinville-le-Pont avaient pris part au scrutin. La participation était de 46,04% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Joinville-le-Pont : les européennes débutent L'une des grandes inconnues de ces européennes sera indiscutablement l'étendue de l'abstention à Joinville-le-Pont. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 52,54% au premier tour. Au deuxième tour, 52,43% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Joinville-le-Pont cette année ? Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 73,35% dans la commune. La participation était de 79,3% au premier tour, c'est-à-dire 10 283 personnes. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.