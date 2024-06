En direct

19:07 - À Vélizy-Villacoublay, que vont trancher les supporters de la gauche ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, avait atteint 6,19% à Vélizy-Villacoublay, contre 28,56% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé cette fois selon les enquêtes d'intentions de vote. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui a fait long feu. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Vélizy-Villacoublay, le binôme Nupes avait en effet enregistré 22,83% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (21,3% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,12% pour Yannick Jadot, 1,76% pour Fabien Roussel et 1,14% pour Anne Hidalgo). Quant à Valérie Hayer, impossible de définir sa véritable base à Vélizy-Villacoublay, entre les 28,56% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 32,17% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 27,37% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national à Vélizy-Villacoublay, un favori aux européennes ? Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera regardé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. Alors que les sondages annoncent 10 points supplémentaires pour le RN à l'échelle nationale, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Vélizy-Villacoublay semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de suffrages dans la localité.

15:02 - Les électeurs de Vélizy-Villacoublay penchaient pour Emmanuel Macron il y a deux ans Marine Le Pen n'était ni première ni deuxième dans la ville au 1er tour de la présidentielle 2022, échouant à 14,5% contre 32,17% pour Emmanuel Macron et 21,3% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement son rival qui l'emportera avec 69,68% contre 30,32% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité. Au premier tour des élections législatives, Vélizy-Villacoublay, couverte par une seule circonscription, verra le binôme La République en Marche l'emporter avec 27,37%, alors que le RN restera derrière à 11,35%. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme Ensemble ! Finalement vainqueur localement.

12:45 - À Vélizy-Villacoublay, Nathalie Loiseau en tête lors des européennes 2019 Revenir cinq ans en arrière semble toujours pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Le podium des précédentes élections européennes à Vélizy-Villacoublay était composé de la liste de Yannick Jadot avec 14,38% des votes, troisième, distancée par la liste de Jordan Bardella avec 15,29% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 28,56%, gagnante dans la localité.

11:45 - Analyse socio-économique de Vélizy-Villacoublay : perspectives électorales A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Vélizy-Villacoublay foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 33,96% de cadres pour 22 713 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. Ses 2 077 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 5 963 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (71,67 %) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Vélizy-Villacoublay forme une communauté diversifiée, avec ses 2 015 résidents étrangers, soit 8,82% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 37 686 euros/an, la commune défend une économie stable malgré les défis. À Vélizy-Villacoublay, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir collectif et florissant.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Vélizy-Villacoublay ? Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas durant de ce type de scrutin. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17 heures. L'observation des résultats des derniers rendez-vous électoraux permet de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, 44,91% des personnes en capacité de voter à Vélizy-Villacoublay avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 53,61% en 2014.

09:30 - Participation à Vélizy-Villacoublay : les leçons des précédentes élections L'abstention sera indéniablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 à Vélizy-Villacoublay. Les études indiquent que l'abstention est couramment plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle changer pour les européennes ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, sur les 14 620 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 78,81% avaient participé à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 74,65% au second tour, c'est-à-dire 10 918 personnes. Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,32% au premier tour et seulement 50,03% au second tour. Quelle sera la participation à Vélizy-Villacoublay pour les européennes ?