En direct

19:15 - Que vont décider les supporters de la Nupes à Saclay ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, puisqu'on attend le choix des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus dans le paysage politique. La réserve de voix semble importante : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Saclay, le binôme Nupes avait en effet cumulé 29,18% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 5,91% à Saclay, contre 35,34% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce soir...

17:08 - Quel résultat aux européennes de Saclay pour le Rassemblement national ? À Saclay, on remarque que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 12,29% à l'issue du rendez-vous européen et Marine Le Pen 12,71% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce que dessinent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin de juin.

15:02 - Des indicateurs clés en 2022 avant les élections européennes La commune de Saclay avait accordé à Marine Le Pen 12,71% lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé la cheffe de file du Rassemblement national avec respectivement 40,02% et 17,42% des bulletins exprimés. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 24,5% contre 75,5%. Avec 12,04%, le RN sera distancé par la suite par les 38,37% du binôme Ensemble ! Au premier tour des législatives. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) vainqueur localement.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Nathalie Loiseau à Saclay Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut encore sembler logique au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Saclay lors des dernières élections pour le Parlement européen, avec 35,34% des voix. La liste surclassait celle de Yannick Jadot avec 18,09% dans la localité. Jordan Bardella finissait troisième, avec 12,29%.

11:45 - Saclay : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans les rues de Saclay, le scrutin est en cours. Avec ses 42,6% de cadres supérieurs pour 4 323 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 326 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 1 211 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la commune, 39 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 17,3 % ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Avec 168 résidents étrangers, Saclay est un exemple de pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 5,07%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 4160,32 € par mois, témoignant d'une certaine prospérité. À Saclay, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.

10:30 - Européennes à Saclay : retour sur la participation électorale Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'analyser les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Il y a cinq ans, durant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention représentait 37,21% des électeurs de Saclay (Essonne), à comparer avec un taux d'abstention de 48,55% il y a 10 ans. Cette élection européenne verra-t-elle une hausse de l'abstention comme en 2009 où un record avait été observé avec 59% ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle du pays : le pourcentage d'abstention aux européennes représentait 50%.

09:30 - Les européennes débutent à Saclay : la participation en question À Saclay, l'abstention constituera immanquablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 58,77% au premier tour. Au second tour, 58,52% des citoyens se sont déplacés. Pour le premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 83,42% dans la ville. Le taux de participation était de 80,47% au second tour, soit 2 352 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle s'élevait à 25% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.