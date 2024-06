En direct

19:14 - Une course Hayer-Glucksmann aussi à Bièvres pour ces européennes ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, s'était élevé à 6,12% à Bièvres, contre 35,39% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente aujourd'hui selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'on le donne au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Bièvres, le binôme Nupes avait en effet obtenu 28,99% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,07% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,36% pour Yannick Jadot, 1,76% pour Fabien Roussel et 1,4% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est risqué. Quant à la liste Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Bièvres, entre les 35,39% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 38,76% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 38,4% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Bièvres ? Indicateur clé pour ce dimanche : Bièvres compte parmi les rares villes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 12,08% lors du vote européen et Marine Le Pen 11,87% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Emmanuel Macron en tête en 2022 à Bièvres Ce sont Emmanuel Macron avec 38,76% et Jean-Luc Mélenchon avec 16,07% qui finissaient aux deux premières places après le premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022 à Bièvres. Marine Le Pen ne s'arrogeait pour sa part que 11,87%. Le deuxième round de scrutin ne sera pas non plus victorieux pour elle, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 73,87% contre 26,13% pour Le Pen. Au premier tour des élections législatives, Bièvres, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Ensemble ! (Majorité présidentielle) l'emporter avec 38,40%, alors que le RN sera derrière à 10,65%. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme Ensemble ! Finalement vainqueur localement.

12:45 - 35,39% pour Nathalie Loiseau lors des dernières élections européennes à Bièvres Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Regarder en arrière semble encore pertinent au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Bièvres lors des dernières élections des eurodéputés, avec 35,39% des voix. La liste devançait celle de Yannick Jadot avec 14,93% dans la localité. Jordan Bardella achevait l'élection troisième, avec 12,08%.

11:45 - Les enjeux locaux de Bièvres : tour d'horizon démographique Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Bièvres mettent en évidence des tendances nettes susceptibles d'affecter les résultats des élections européennes. Avec 51,24% de population active et une densité de population de 471 habitants/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,41% pourrait avoir un effet sur les espérances des habitants quant aux mesures européennes sur le travail. Le pourcentage important de cadres, représentant 38,21%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Enfin, la présence d'une population immigrée de 9,63% et d'une population étrangère de 6,61% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, de 7,86% à Bièvres, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - À Bièvres, quelle participation aux élections européennes ? Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? À travers tout le pays, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais enregistrée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Bièvres, 63,59% des électeurs avaient participé. Comment votent le plus souvent les habitants de cette ville ? Cinq années plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, 1 937 personnes en âge de voter à Bièvres avaient participé à l'élection (soit 58,68%), contre une participation de 54,7% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - La participation aux européennes à Bièvres L'une des grandes inconnues du scrutin européen sera immanquablement la participation à Bièvres. Pour rappel, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 45,24% au premier tour et seulement 46,35% au second tour. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 17,6% des électeurs inscrits dans la localité avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 24,11% au second tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle représentait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour.