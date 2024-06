En direct

19:14 - À l'Île-d'Yeu, quel candidat vont choisir les électeurs de la Nupes ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas les intentions des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus aujourd'hui. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à l'Île-d'Yeu, le binôme Nupes avait en effet enregistré 27,73% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Une performance à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 5,87% à l'Île-d'Yeu, contre 25,22% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la commune : 25,22% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 32,42% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 32,36% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à l'Île-d'Yeu avant les européennes Si on met face à face le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 2 points à l'Île-d'Yeu. Mais la marche devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les sondages donnant plutôt aux candidats RN une explosion de près de 10 points par rapport à la dernière élection européenne. De quoi anticiper près de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Hayer à l'Île-d'Yeu ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à l'Île-d'Yeu lors du premier tour de la présidentielle, avec 32,42%, devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 20,85%. Et elle échouait aussi au second tour avec 36,98% contre 63,02%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à l'Île-d'Yeu quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 14,95% au premier tour, contre 32,36% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui va remporter le plus de suffrages, avec 68,40% sur l'unique circonscription couvrant L'Île-d'Yeu.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Nathalie Loiseau à l'Île-d'Yeu Le résultat de ce dimanche va-t-il concorder avec l'équilibre de 2019 ? Nathalie Loiseau gagnait à l'Île-d'Yeu lors des élections du Parlement européen il y a cinq ans, avec 25,22%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 18,65% des votes.

11:45 - Élections européennes à l'Île-d'Yeu : un éclairage démographique En pleine campagne électorale européenne, L'Île-d'Yeu se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 4 877 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 485 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 128 foyers fiscaux. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (68,38 %) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les citoyens, dont 48,82% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 33,66% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 2516,07 €, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. Pour résumer, à l'Île-d'Yeu, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Retour sur la participation aux européennes à l'Île-d'Yeu L'observation des résultats des consultations politiques passées est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 56,04% des personnes aptes à participer à une élection à l'Île-d'Yeu avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 64,56% il y a dix ans. Choisir les futurs députés européens n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% le midi et déjà 43% à 17h.

09:30 - Election à l'Île-d'Yeu : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Ce 9 juin, lors des européennes à l'Île-d'Yeu, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Le conflit armé israélo-palestinien ainsi que ses répercussions en matière énergétique et économique pourraient en effet impacter les choix que feront les électeurs de l'Île-d'Yeu. Il y a 2 ans, pour le second tour de l'élection présidentielle, 28,11% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient boudé les urnes. L'abstention était de 28,53% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record.