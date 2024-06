En direct

19:10 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va tirer parti des électeurs de la Nupes à Saint-Jean-de-Monts ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, s'était élevé à 4,74% à Saint-Jean-de-Monts, contre 28,63% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce dimanche soir selon les enquêtes des instituts de sondage menées lors de la campagne, à tel point qu'il serait dans un mouchoir de poche avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui est déjà morte. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Saint-Jean-de-Monts, le binôme Nupes avait en effet réuni 15,71% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même.

17:08 - Sur qui vont converger les voix de droite à Saint-Jean-de-Monts ? Le résultat des élections européennes au niveau local sera regardé au prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. Les sondages d'opinion dessinent une liste RN à environ 30% des votes dans le pays ce 9 juin, soit dix points de plus que sa marque de 2019. Selon un calcul bête et méchant, cette tendance devrait le pousser à 34% à Saint-Jean-de-Monts, soit dix points de plus également que son score de 2019 à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le RN n'a pour l'instant enregistré ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait relativiser les conclusions les plus tirées par les cheveux.

15:02 - Résultat favorable à Renaissance à Saint-Jean-de-Monts ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Saint-Jean-de-Monts lors du premier tour de la présidentielle, avec 35,95%, battant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 25,63%. Et elle échouait aussi au second tour avec 41,33% contre 58,67%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 23,3% au premier tour, contre 40,52% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Saint-Jean-de-Monts, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera désignée lors du second tour, achevant l'échec du parti lepéniste.

12:45 - À Saint-Jean-de-Monts, Nathalie Loiseau en première position lors des élections européennes 2019 Revenir cinq ans en arrière peut encore sembler logique au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Quel verdict était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? La liste Bardella ne terminait que deuxième aux européennes à l'époque. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait remporté l'élection avec 28,63%, contre 24,14% pour le RN.

11:45 - Les défis socio-économiques de Saint-Jean-de-Monts et leurs implications électorales En pleine campagne électorale européenne, Saint-Jean-de-Monts est perçue comme une ville dynamique et active. Avec une population de 8 741 habitants répartis dans 14 077 logements, cette agglomération présente une densité de 139 habitants par km². L'existence de 1 020 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans l'agglomération, 20 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 46,48 % de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des politiques européennes en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, dont 48,88% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 14,22%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 28 028 euros/an. En conclusion, Saint-Jean-de-Monts incarne les enjeux et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Saint-Jean-de-Monts : la mobilisation des citoyens aux européennes Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette ville lors des consultations politiques précédentes ? En 2019, au moment des élections européennes, 46,65% des électeurs de Saint-Jean-de-Monts avaient boudé les urnes. L'abstention était de 53,87% il y a 10 ans. Les européennes mobilisent moins que les autres élections. Cette année fera-t-elle exception ? Au niveau national, le pic d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Saint-Jean-de-Monts, 67,84% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Saint-Jean-de-Monts pour les européennes Le taux de participation constituera indiscutablement un critère déterminant de ces européennes à Saint-Jean-de-Monts. En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, 24% des personnes habilitées à voter dans l'agglomération avaient déserté les urnes, contre une abstention de 24,51% au premier tour. Pour comparer, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 49,93% au premier tour et seulement 52,36% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Saint-Jean-de-Monts pour les européennes ? Les populations des communes de petite taille votent fréquemment plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il évoluer pour les européennes ?