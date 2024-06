En direct

19:09 - Les voix de la Nupes convoités Alors que la Nupes avait marqué les législatives, elle a disparu aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche dans les urnes. A l'occasion du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait obtenu 18,44% des suffrages dans la localité. Une poussée à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était élevé à 5,4% à Saint-Hilaire-de-Riez, contre 25,33% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux dans la soirée...

17:08 - Le Rassemblement national à Saint-Hilaire-de-Riez, un favori aux européennes ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera regardé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. A noter : Saint-Hilaire-de-Riez compte parmi les rares communes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 26,38% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 24,24% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de dix points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les inscrits de Saint-Hilaire-de-Riez plutôt pour Emmanuel Macron à la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Saint-Hilaire-de-Riez lors du premier tour de la présidentielle, avec 33,59%, battant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 24,24%. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 41,52% contre 58,48%. Le RN n'a pas plus convaincu à Saint-Hilaire-de-Riez quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 23,03% au premier tour, contre 36,44% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il n'y arrivera pas plus au second tour, qui verra encore le binôme La République en Marche l'emporter.

12:45 - Quelle liste était arrivée en tête des européennes à Saint-Hilaire-de-Riez en 2019 ? Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils concorder avec l'équilibre de 2019 ? 26,38% des votes étaient tombés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, face à Nathalie Loiseau à 25,33% et Yannick Jadot à 11,24%. Le mouvement nationaliste l'avait emporté avec pas moins de 1476 habitants de Saint-Hilaire-de-Riez passés par les bureaux de vote.

11:45 - Saint-Hilaire-de-Riez : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Saint-Hilaire-de-Riez se présente comme une ville dynamique et active. Dotée de 17 966 logements pour 12 682 habitants, la densité de la commune est de 229 hab/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 861 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 8 717 foyers fiscaux. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (32,12 %) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 57,48% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,24%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2148,48 € par mois. Pour finir, Saint-Hilaire-de-Riez incarne les intérêts et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Européennes à Saint-Hilaire-de-Riez : état des lieux Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle de l'Hexagone, le premier tour des élections régionales 2021 a connu le taux de participation le plus bas jamais enregistré avec 33,3%. À Saint-Hilaire-de-Riez, 65,94% des électeurs avaient voté. L'étude des élections passées permet de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Lors des précédentes européennes, le taux de participation atteignait 54,95% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Hilaire-de-Riez. Le taux de participation était de 47,3% il y a dix ans.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Saint-Hilaire-de-Riez : scrutin en cours À Saint-Hilaire-de-Riez, l'abstention constituera indéniablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024. La situation géopolitique actuelle est de nature à ramener les citoyens de Saint-Hilaire-de-Riez dans les bureaux de vote. Au premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 77,25% dans l'agglomération, à comparer avec un taux de participation de 76,84% au deuxième tour, ce qui représentait 9 031 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour.