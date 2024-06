En direct

19:07 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va bénéficier du score de la Nupes au Chesnay-Rocquencourt ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés a marqué les esprits lors des dernières élections en date, les législatives, elle a disparu aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche aujourd'hui. Au cours du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 12,43% des votes dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait obtenu 3,61% au Chesnay-Rocquencourt, contre 35,21% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la localité : les 35,21% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 38,94% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 39,37% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national au Chesnay-Rocquencourt avant les européennes ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera scruté à la loupe pour ces élections du Parlement européen 2024, à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Au Chesnay-Rocquencourt, on note que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 11,76% à l'issue du précédent vote européen et Marine Le Pen 10,13% au premier tour de la présidentielle. Cette situation tranche avec ce que laissent entrevoir les sondages récents à l'échelle de la France, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les dernières tendances au Chesnay-Rocquencourt Dans la ville du Chesnay-Rocquencourt, Marine Le Pen n'était pas arrivée à convaincre lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Avec seulement 10,13%, la présidente du RN était battue par Emmanuel Macron et Éric Zemmour à respectivement 38,94% et 15,78% des votes. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 28,08% contre 71,92%. Les législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui obtiendra 8,41%, alors que les candidats Ensemble ! Réuniront 39,37% des voix. Le Chesnay-Rocquencourt optera d'ailleurs pour un binôme LREM au second tour, vainqueur localement avec 77,86%.

12:45 - Quel était le verdict des européennes au Chesnay-Rocquencourt il y a cinq ans ? Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut encore sembler une évidence au moment du scrutin d'aujourd'hui. Au Chesnay-Rocquencourt, les dernières élections européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 35,21% des suffrages. Elle s'imposait donc face à la liste de François-Xavier Bellamy avec 24,17% et Jordan Bardella avec 11,76%.

11:45 - Le Chesnay-Rocquencourt : démographie et socio-économie impactent les européennes Quelle influence la population du Chesnay-Rocquencourt exerce-t-elle sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 6724 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,82%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux important de cadres, représentant 41,75%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Enfin, la présence d'une population immigrée de 10,39% et d'une population étrangère de 6,65% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,47% au Chesnay-Rocquencourt, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : la situation au Chesnay-Rocquencourt Y aura-t-il une progression de l'abstention des citoyens français aux européennes, à l'image du record de 59,4% enregistré en 2009 ? Voici les chiffres de 2019 au niveau du pays : le pourcentage d'abstention aux européennes atteignait 49,9%. L'étude des résultats des rendez-vous électoraux passés permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, sur les 13 946 personnes en âge de voter au Chesnay-Rocquencourt, 39,7% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 47,79% pour les européennes de 2014.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux européennes au Chesnay-Rocquencourt ? L'abstention sera l'une des clés de ce scrutin européen au Chesnay-Rocquencourt. La guerre aux portes de l'Europe est de nature à renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs du Chesnay-Rocquencourt (78150). En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, 77,33% des électeurs dans la ville avaient pris part au scrutin. La participation était de 80,51% au premier tour, c'est-à-dire 18 334 personnes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 57,11% au premier tour et seulement 51,61% au deuxième tour. Quelle sera la participation au Chesnay-Rocquencourt cette année ?