En direct

19:25 - Les électeurs de la gauche unie très suivis La Nouvelle union populaire et sociale ayant éclaté, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs lors de ces élections européennes ? A l'occasion du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 10,98% des bulletins dans la commune. Une poussée à comparer avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était arrogé 3,31% à Marnes-la-Coquette, contre 45,15% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Marnes-la-Coquette pour le Rassemblement national ? Indicateur clé pour ce dimanche : Marnes-la-Coquette fait partie des rares localités où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 6,5% lors du vote européen et Marine Le Pen 6,45% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Rassemblement à Marnes-la-Coquette ? La ville de Marnes-la-Coquette avait voté pour Marine Le Pen à 6,45% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Emmanuel Macron et Éric Zemmour avaient devancé la cheffe du Rassemblement national avec 45,98% et 15,23% des votes. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 20,54% contre 79,46%. Au premier tour des élections législatives, Marnes-la-Coquette, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé La République en Marche l'emporter avec 44,18%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 4,71%. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme LREM vainqueur localement.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des dernières européennes Se retourner sur le dernier test apparait encore comme une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella était battu aux élections européennes à l'époque dans la commune. La tête de liste RN se classait loin derrière, avec 6,5%, derrière Nathalie Loiseau avec 45,15% et François-Xavier Bellamy avec 22,82%.

11:45 - Élections à Marnes-la-Coquette : l'impact des caractéristiques démographiques Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Marnes-la-Coquette comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 42,95% de cadres supérieurs pour 1 745 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité économique. Avec 197 entreprises, Marnes-la-Coquette permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (80,46 %) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les 175 résidents étrangers, représentant 9,97% de la population, contribuent à cette variété culturelle. Au sein de cette mosaïque sociale, 53,06% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 258,21 €, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Marnes-la-Coquette participe à l'histoire européenne.

10:30 - Marnes-la-Coquette : la mobilisation des habitants aux élections européennes Au cours des dernières années, les 1 802 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Il y a 5 ans, pendant les précédentes européennes, 68,46% des personnes aptes à voter à Marnes-la-Coquette s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec une participation de 58,45% en 2014. Avec une participation qui continue de baisser lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau national, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33,28%. À Marnes-la-Coquette, 54,57% des habitants avaient participé.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux européennes à Marnes-la-Coquette ? Ce 9 juin, lors des élections européennes à Marnes-la-Coquette, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 représentait 61,63% au premier tour. Au second tour, 59,95% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Marnes-la-Coquette ? Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 85,63% au niveau de la commune, contre un taux de participation de 81,34% au second tour, ce qui représentait 1 020 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle représentait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.