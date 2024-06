En direct

19:10 - Sur quel candidat vont se porter les électeurs de la Nupes à Vaucresson ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était arrogé 3,58% à Vaucresson, contre 45,52% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus cette fois selon les études sondagières, à tel point qu'il pourrait arriver dans un mouchoir de poche avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Vaucresson, le binôme Nupes avait en effet obtenu 12,33% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Quel candidat vont adopter les électeurs de la droite à Vaucresson ? A l'échelle locale, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella à ces élections européennes sera très instructif. On note que Vaucresson fait partie des rares communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 7,48% lors du vote européen et Marine Le Pen 6,55% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Situation favorable au Rassemblement à Vaucresson ? Marine Le Pen était largement distancée dans la commune au 1er tour de la présidentielle 2022, tombant à 6,55% contre 47,8% pour Emmanuel Macron et 11,23% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle échouait aussi au second tour avec 17,82% contre 82,18%. Avec 4,42%, le RN sera devancé par la suite par les 46,39% du binôme La République en Marche au premier tour des élections législatives. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Le parti sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Le très gros score de Nathalie Loiseau lors des dernières européennes à Vaucresson Le résultat de ce soir sera-t-il comparable avec le choix des électeurs de 2019 ? Grand favori des sondages, Jordan Bardella avait échoué aux élections européennes de l'époque sur place. Le candidat RN arrivait loin derrière, avec 7,48%, contre Nathalie Loiseau avec 45,52% et François-Xavier Bellamy avec 17,96%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Vaucresson aux élections européennes Au cœur de la campagne électorale européenne, Vaucresson est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 53,15% de cadres supérieurs pour 8 566 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. La variété socio-économique se reflète dans ses 1 033 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 542 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (79,27 %) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Vaucresson incarne une communauté diversifiée, avec ses 859 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Dans cette diversité sociale, 49,02% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 662,33 euros, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. À Vaucresson, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Taux de participation aux dernières élections européennes à Vaucresson : les enseignements Les élections européennes mobilisent moins que les autres élections. L'année 2024 fera-t-elle exception ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% le midi et déjà 43,29% à 17 heures. Comment votent ordinairement les habitants de cette ville ? Il y a 5 ans, lors des précédentes élections européennes, parmi les 3 876 personnes en âge de voter à Vaucresson, 38,00% étaient restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 44,86% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux européennes à Vaucresson ? À Vaucresson, le niveau de participation sera indiscutablement un critère décisif des élections européennes. Pour mémoire, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 41,31% au premier tour. Au deuxième tour, 44,25% des votants ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Vaucresson cette année ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 17,47% des électeurs habilités dans l'agglomération avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 20,11% au second tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au second tour, plus qu'en 2017.