Résultat des européennes à la Désirade : l'élection 2024 en direct

En direct

17:25 - Les électeurs de la Désirade plutôt pour Marine Le Pen à la présidentielle Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 29,39% contre 47,69% pour Jean-Luc Mélenchon. Elle retournera la tendance au second avec 80% contre 20% pour Macron. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 25,79% au premier tour, contre 30,19% pour le binôme La République en Marche. Au deuxième tour, c'est encore un binôme Divers gauche qui remportera le plus de voix, avec 53,64% sur la seule circonscription couvrant la commune.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à la Désirade Se retourner sur le dernier test apparait aussi comme une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Dans le détail, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, s'était arrogée les élections du Parlement européen à l'époque. Ladite liste séduisait 33,98% des suffrages, face à Nathalie Loiseau à 24,61% et Manon Aubry à 8,59%.

11:45 - Les défis socio-économiques de la Désirade et leurs implications électorales Dans la commune de la Désirade, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des élections européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 31,65% et une densité de population de 70 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage d'agriculteurs, qui s'élève à 11,13%, souligne le poids de l'agriculture dans l'économie locale. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (10,57%) et le nombre de résidences HLM (1,46% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les électeurs. Un taux de résidences secondaires de 23,48%, comme à la Désirade, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à la Désirade ? Est-ce que les Français se déplaceront plus pour participer aux européennes cette année, à l'instar du rebond observé en 2019 ? A l'échelle de l'Hexagone, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,28%. À la Désirade, 66,49% des votants avaient participé. Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des précédentes élections ? Il y a cinq ans, lors des précédentes élections européennes, 16,79% des inscrits sur les listes électorales de la Désirade avaient pris part au scrutin. La participation était de 9,52% il y a 10 ans.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à la Désirade L'un des critères principaux de ce scrutin européen sera indiscutablement le taux d'abstention à la Désirade. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 79,31% au premier tour. Au second tour, 72,61% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les européennes à la Désirade ? Pour le second tour de la présidentielle, parmi les 1 614 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 53,62% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 65,8% au premier tour. Pour comparer, au niveau du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour.