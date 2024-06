En direct

19:07 - À Maisons-Laffitte, que vont choisir les électeurs de la gauche ? La coalition de gauche aux législatives ayant éclaté, qu'adviendra-t-il de ses électeurs pour ces élections européennes ? A l'occasion du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait enregistré 18,56% des voix dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 4,78% à Maisons-Laffitte, contre 38% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN lors des européennes à Maisons-Laffitte ? On note que Maisons-Laffitte compte parmi les rares villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 10,42% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 8,8% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Rassemblement à Maisons-Laffitte ? La commune de Maisons-Laffitte avait opté pour Marine Le Pen à 8,8% lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé la représentante du Rassemblement national avec 42,19% et 14,78% des votes. C'est finalement le président sortant qui remportera l'adhésion des électeurs avec 77,84% contre 22,16% pour Le Pen au second round sur place. Les élections législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 5,61%, alors que les candidats LREM cumuleront 40,74% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme LREM finalement vainqueur localement.

12:45 - 38% pour Nathalie Loiseau il y a cinq ans à Maisons-Laffitte Qui s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble de nouveau logique au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella était vaincu aux européennes à Maisons-Laffitte. Le candidat achevait la campagne loin derrière, avec 10,42%, derrière Nathalie Loiseau avec 38% et Yannick Jadot avec 15,47%.

11:45 - Maisons-Laffitte : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Quelle influence les habitants de Maisons-Laffitte exercent-ils sur le résultat des élections européennes ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,4% et une densité de population de 3462 hab par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage élevé de cadres, représentant 50,96%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Enfin, la présence d'une population étrangère de 10,20% et d'une population immigrée de 13,91% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (59,55%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Maisons-Laffitte, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, de culture et de coopération internationale.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Maisons-Laffitte ? Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de l'Hexagone : le taux d'abstention aux élections européennes atteignait 49,88%. Comment votent le plus souvent les citoyens de cette agglomération ? Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, 38,44% des électeurs de Maisons-Laffitte avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 47,37% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Maisons-Laffitte : quel sera le taux d'abstention ? À Maisons-Laffitte, l'abstention constituera à n'en pas douter l'une des clés de ces européennes. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 40,74% au premier tour et seulement 44,2% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Maisons-Laffitte pour les européennes ? Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 17 058 personnes en âge de voter au sein de la ville, 19,45% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 22,04% au deuxième tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, plus qu'en 2017.