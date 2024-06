En direct

19:09 - Qui vont élire les électeurs de la Nupes à Saint-Germain-lès-Arpajon ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, avait atteint 4,87% à Saint-Germain-lès-Arpajon, contre 20,42% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce dimanche soir selon les enquêtes d'opinion établies lors de la campagne, à tel point qu'il serait dans un mouchoir de poche avec la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Saint-Germain-lès-Arpajon, le binôme Nupes avait en effet obtenu 30,85% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Saint-Germain-lès-Arpajon, entre les 20,42% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 24,5% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 21,98% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel score pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Saint-Germain-lès-Arpajon ? Le résultat des européennes à l'échelle locale sera regardé au prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. À Saint-Germain-lès-Arpajon, on note que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 24,71% lors du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 24,68% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance contraste avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Avantage RN à Saint-Germain-lès-Arpajon ? Saint-Germain-lès-Arpajon avait préféré Jean-Luc Mélenchon en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 24,68%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, bénéficiant de 27,93% des votes. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 43,75% contre 56,25%. Le RN ne convainquait pas plus à Saint-Germain-lès-Arpajon par la suite, lors des élections des députés, avec 20,22% au premier tour, contre 30,85% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Sur la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon, c'est finalement une majorité LFI-PS-PC-EELV qui sera victorieuse au moment du second tour, achevant la mise à l'écart du Rassemblement national.

12:45 - Jordan Bardella sur la première marche il y a cinq ans à Saint-Germain-lès-Arpajon Regarder en arrière semble aussi logique au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Dans le détail, la liste Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella, s'était placée en tête des élections européennes à l'époque. Le mouvement avait attiré 24,71% des votes, soit 680 voix, devant Nathalie Loiseau à 20,42% et Yannick Jadot à 12,57%.

11:45 - Démographie et politique à Saint-Germain-lès-Arpajon, un lien étroit En pleine campagne électorale européenne, Saint-Germain-lès-Arpajon est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 11 305 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 611 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 803 foyers fiscaux. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (16,05 %) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. La présence de 1 165 résidents étrangers favorise son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 29 302 euros par an, la commune est à la recherche d'une stabilité économique malgré les défis. À Saint-Germain-lès-Arpajon, où les moins de 30 ans correspondent à 43% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - À Saint-Germain-lès-Arpajon, quelle abstention aux élections européennes ? L'étude des derniers scrutins européens est l'occasion de comprendre le vote des électeurs de cette ville. Lors des européennes de 2019, parmi les 2 847 inscrits sur les listes électorales à Saint-Germain-lès-Arpajon, 51,56% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 61,21% il y a dix ans. Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections européennes représentait 49,9%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - L'abstention aux européennes à Saint-Germain-lès-Arpajon L'un des facteurs essentiels des élections européennes 2024 sera immanquablement le niveau d'abstention à Saint-Germain-lès-Arpajon. Le conflit entre l'Ukraine et la Russie et ses conséquences sur les tarifs du quotidien seraient notamment en mesure d'avoir des conséquences sur la stratégie de vote des citoyens de Saint-Germain-lès-Arpajon (91180). Lors du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 6 043 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 77,2% étaient allés voter, contre un taux de participation de 72,38% au second tour, ce qui représentait 4 377 personnes. Pour comparer, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 44,63% au premier tour. Au second tour, 43,43% des citoyens ont exercé leur droit de vote.